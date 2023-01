WoW: Das aktuell beste Reittier könnt ihr sogar im LFR ergattern

In World of Warcraft könnt ihr gerade einen richtig schicken Skin für euren Drachen abstauben – ohne viel Aufwand. Ihr müsst nur einen „kleinen“ Boss umhauen.

Schicke Reittiere in World of Warcraft gehören für viele Spielerinnen und Spieler zur besten Möglichkeit, um sich im Spiel darzustellen. Doch gerade in Dragonflight ist das ein wenig eingeschränkt worden, da man zumeist auf einem Flugdrachen unterwegs ist. Diese können zwar umfangreich angepasst werden, doch wirklich herausstechen kann man nur mit einem ganz besonderen Skin:



Ihr könnt euren Drachen wie Raszageth aussehen lassen. Und das Beste daran: Ihr könnt diese Freischaltung sehr einfach im LFR, dem einfachsten Raid-Modus, erhalten!

Was ist der für ein Skin? „Verkörperung der Sturmfresserin“ ist eine Variante für euren erneuerten Protodrachen – das ist der, den ihr recht früh an der Küste des Erwachens erhaltet (der rote). Im Gegensatz zu anderen Anpassungen, die ihr freischaltet, ist die „Verkörperung der Sturmfresserin“ eine vollständige Überarbeitung eures Drachens. Ihr könnt also nicht zusätzliche Verzierungen wählen, sondern bekommt damit direkt ein „Komplett-Paket“. Optisch entspricht euer Drache dann dem Aussehen von Raszageth selbst – einschließlich der coolen, pulsierenden Blitz-Effekte.

Wie der Kampf gegen Raszageth endet, könnt ihr hier sehen:

Wo gibt es den Skin? Den Gegenstand „Erneuerter Protodrache: Verkörperung der Sturmfresserin“ könnt ihr bei Raszageth ergattern. Das ist der finale Boss des Raids „Gewölbe der Inkarnationen“ und kann seit dem vergangenen Mittwoch auch im LFR-Modus angegangen werden. Ihr benötigt also keine feste Raidgruppe, sondern könnt einfach über die automatische Gruppensuche an dem Raid teilnehmen.

Es empfiehlt sich allerdings, ein wenig Geduld mitzubringen. Denn Raszageth hat auch im LFR den Großteil ihrer Mechaniken und viele davon sorgen für den sofortigen Tod des Charakters. Zumindest einen Blick in das Dungeon-Journal oder am besten einen kurzen Video-Guide sollte man also werfen, wenn man nicht lange an diesem Boss hängen will.

Die Beute ist persönliche Beute – also nur für euch.

Wie hoch ist die Drop-Chance? Genaue Angaben zur Drop-Chance für den Skin gibt es bisher nicht. Die meisten Gruppen berichten jedoch, dass der Skin lediglich für einen Charakter in der Raidgruppe droppt – wenn überhaupt. Es kann also einige Wochen dauern, bis ihr den Skin bekommt.

Solltet ihr beim ersten Mal kein Glück haben, versucht es einfach in der nächsten Woche erneut. Ihr könnt es allerdings auch auf mehreren Charakteren versuchen, solltet ihr weitere Recken auf Stufe 70 haben. Einmal freigeschaltet, gilt der Skin übrigens für euren ganzen Account – all eure Charaktere können dann auf Raszageth durch die Lüfte gleiten.

„Erneuerter Protodrache: Verkörperung der Sturmfresserin“ zählt allerdings als persönliche Beute. Ihr müsst also nicht mit dem Raid um den Skin streiten und erhaltet ihn stattdessen direkt aus der Belohnungskiste nach dem Kampf gegen Raszageth.

Was ist daran so besonders? In der Vergangenheit von World of Warcraft war es so, dass Raidbosse erst ab heroischer oder gar mythischer Schwierigkeit ein ganz besonderes Reittier hinterlassen können. Daher gab es immer exklusive Mounts, die für eine gewisse Weile nur von den besten Spielern – oder denen mit dem größten Goldbeutel – benutzt werden konnten.

Ob Blizzard diese Änderung gebracht hat, um „Sell Runs“ für Mounts unattraktiver zu machen, ist nicht ganz sicher. Klar ist jedoch, dass entsprechende Boosting-Gruppen damit wohl einen Teil ihrer Kundschaft verloren haben, wenn das schicke Raszageth-Design auch im LFR hinterlassen wird.

Habt ihr euch den coolen Skin bereits gesichert?