WoW schenkt euch einen Bonus, wenn ihr Dragonflight kauft – auch rückwirkend

All diese zusätzlichen Anreize sorgen für die Befürchtung, dass Blizzard den Verkauf von Dragonflight zusätzlich befeuern will, weil es sich nicht so gut wie erwartet verkauft hat – aber das ist bisher nur eine Vermutung.

Fans haben Sorge um den Erfolg von Dragonflight: Obwohl sich die meisten über den Bonus freuen, gibt es auch ein wenig Sorge in der Community. Manche befürchten nämlich, dass Dragonflight – obwohl es bei den aktiven Spielerinnen und Spielern sehr gut ankommt – verkaufstechnisch kein großer Erfolg war. Dafür sprechen einige besondere Angebote, wie etwa eine sehr frühe, kostenlose Testphase des Rufers, eine Änderung am „Werbt einen Freund“-System und jetzt auch der Bonus, wenn man Dragonflight kauft.

Beachtet allerdings, dass die Werte der Kosten verschiedener Belohnungen auf dem PTR nicht zwingend final sind. Bis zum Release von Patch 10.0.5 könnte sich also ändern, was ihr für die Händlerdevisen bekommt.

Der Bonus wird euch übrigens auch rückwirkend angerechnet. Wenn ihr bereits im Besitz von Dragonflight seid, dann könnt – so wie alle neuen Käufer auch – zum Start von Patch 10.0.5 beim Handelsposten in Orgrimmar oder Sturmwind abholen.

Was ist das für ein Bonus? Blizzard hat angekündigt, dass alle Käufer von Dragonflight sich bald einen Bonus von 500 Händlerdevisen abholen können, wenn der Patch 10.0.5 am 25. Januar live geht .

