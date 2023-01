WoW: Patch 10.0.5 bringt ein neues Event – und darin eine „JoJo“-Referenz

In Patch 10.0.5 von World of Warcraft wartet ein neues Event auf die Helden von Azeroth. Mit dabei ist eine Anime-Anspielung, die JoJo-Fans freuen dürfte.

Der Patch 10.0.5 von World of Warcraft erscheint noch im Januar und bringt einige frische Inhalte. Auch wenn vieles davon eher „Kleinigkeiten“ sind, ist es doch mehr zu tun und erweitert das allgemeine Gameplay von World of Warcraft. Im neuen Event „Der Zorn des Sturms“ geht es wild zu – so wild, dass Blizzard sogar eine Anime-Anspielung eingebaut hat.

Was ist das für ein Event? Das Event „Der Zorn des Sturms“ findet in der Zukunft der Primalisten statt. Diese könnt ihr, wie schon jetzt üblich, in Patch 10.0.5 über ein Portal beim bronzenen Drachenschwarm erreichen. Auf der Weltkarte wird euch allerdings auch eine neue, epische Weltquest angezeigt, wenn das Event gerade aktiv sein sollte.

Für das Event selbst werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gruppe brauchen, denn ihr müsst mehrere Ziele gleichzeitig erobern und kontrollieren.

Es gibt insgesamt 4 Portale, die von den Primalisten genutzt werden. Die Portale müssen, ähnlich wie PvP-Ziele, erst eingenommen werden. Solange ihr in der Nähe der Portale seid, übernehmt ihr langsam die Kontrolle drüber und werdet ununterbrochen von Feinden angegriffen, bis ihr das Portal erobert habt.

Aber Achtung: Ein erobertes Portal kann von den Primalisten zurückerobert werden! Ihr müsst also Leute abstellen, die das Portal bewachen, bis auch alle anderen Portale eingenommen sind.

Erschwert wird das Ganze durch eine neue Kälte-Mechanik. Denn solange ihr euch in der offenen Welt der Primalisten aufhaltet, sinkt eure Körpertemperatur in Form eines Debuffs. Habt ihr zu viele Stapel, dann erfriert ihr und findet euch schnell am Friedhof wieder. An Wärmequellen könnt ihr den Debuff abbauen und sogar etwas Wärme „speichern“, um länger im Kampf bestehen zu können, bevor die Kälte sich aufbaut.

Wenn alle 4 Portale unter der Kontrolle der Helden sind, dann verschwindet die Barriere, die bisher den finalen Boss des Events beschützt hat, sodass er angreifbar ist. Der Boss hat allerdings extrem viele Lebenspunkte – auf dem PTR hatte er 33 Millionen – und skaliert zusätzlich mit der Anzahl der Spieler, die ihn angreifen. Er fühlt sich daher eher wie ein etwas schwächerer Weltboss an. Spätestens hier seid ihr also auf eine Gruppe angewiesen.

Als Belohnung gibt es einmal wöchentlich eine Kiste mit Gold, Ressourcen der Dracheninseln und einer Chance auf kosmetische Waffen der Primalisten. Dazu gibt es eine neue Währung, mit der ihr euch weitere Belohnungen wie Pets oder Mounts kaufen könnt.

Was ist das nun für eine Anime-Anspielung?

JoJo’s Bizarre Adventure ist eine Manga- und Anime-Reihe, die besonders in den letzten Jahren extrem populär geworden ist. Die Reihe besticht durch seine (überwiegend männlichen), extrem überzeichneten Charaktere mit den absurdesten Signaturposen und aberwitzigen Fähigkeiten.

Der NPC „Zawarudo“, ein bronzener Drache, startet das Event „Zorn des Sturms“. Ihr findet ihn beim Sitz der Aspekte und er gibt euch die Start-Quest, die euch letztlich zu dem Event führt.

Es wäre wenig verwunderlich, wenn “Zawarudo” sich als Bösewicht entpuppt. Bildquelle: wowhead

Zawarudo spielt auf den primären Antagonisten der JoJo-Serie an, Dio Brando. Der ist mittels seiner Kraft in der Lage, die Zeit für alle anderen einzufrieren, während er selbst weiter kämpft und so Feinde ohne Gegenwehr ausschaltet. Diese Fähigkeit heißt „The World“ und wird vom japanischen Sprecher „ZA WARUDO“ ausgesprochen – wohl einer der bekanntesten Ausrufe in der ganzen Serie und im Anime-Bereich überhaupt.

Da bronzene Drachen die Fähigkeit haben, die Zeit zu manipulieren, ist das offenbar die perfekte Möglichkeit gewesen, eine „JoJo-Referenz“ auch in World of Warcraft zu implementieren. Generell nimmt man in WoW in der jüngeren Vergangenheit häufiger Bezug auf japanische Animationsserien – in der Akademie von Algeth’ar finden sich etwa NPCs, die den Helden und Feinden aus “YU-GI-OH!” nachempfunden sind.

Das Sturm-Event könnt ihr ab dem 25. Januar 2023 selbst spielen – denn dann geht der Patch 10.0.5 live.