Die Beuteverteilung in World of Warcraft sorgt immer wieder für Diskussion. Doch welche Loot-Verteilung ist die beste? Das wollen wir herausfinden.

In World of Warcraft dreht sich auch nach fast 20 Jahren alles um eine Sache: Loot, Loot und noch mehr Loot. Immerhin macht gute Ausrüstung den Charakter immer besser und sorgt dafür, dass härtere Aufgaben gemeistert werden können, man mit der eigenen Leistung im Damage-Meter ein wenig angeben kann – oder man als Tank einfach gänzlich auf einen Heiler verzichtet.

Doch wie Beute vom Spiel vergeben wird, das hat sich im Laufe der Jahre immer wieder deutlich verändert. Gerade mit dem Launch von Dragonflight ist Blizzard wieder etwas „Back to the Roots“ und hat das Gruppenplündern zurückgebracht – sehr zur Freude oder zum Leidwesen einiger Spieler. Doch welches Lootsystem ist eigentlich das Beste? Ist es nun besser als vorher oder sollte Blizzard wieder zum „Personal Loot“ zurückkehren? Das wollen wir von euch in dieser Umfrage wissen.

Welche Loot-Systeme gibt es in World of Warcraft?

In World of Warcraft gibt es aktuell vor allem zwei Methoden, wie Beute verteilt wird, das sogenannte „Gruppenplündern“ und den „Personal Loot“. Wir stellen beide Varianten kurz vor:

Der „Personal Loot“ ist in den meisten Bereichen von World of Warcraft aktiv. In der offenen Welt oder in Dungeons gibt es diese Option. Das heißt, dass vom Spiel intern entschieden wird, welcher Charakter Beute bekommt und nur dieser Charakter kann sie dann plündern und erhält sie direkt ins Inventar. Wer möchte – und bestimmte Voraussetzungen erfüllt – kann seine Beute anschließend an andere Spieler weitergeben, doch die finale Entscheidung dabei liegt immer bei der Person, die das Beutestück zuerst erhalten hat.

Manche Leute haben einfach mehr Glück – in beiden Systemen.

Dem entgegen steht das „Gruppenplündern“, das aktuell in Raids zum Einsatz kommt. Hier wird allen teilnehmenden Charakteren die gesamte Beute des Bosses angezeigt. Jeder kann dann auswählen, wie gerne er das Item haben will.

Bedarf: Das Item wird benötigt und verbessert den Charakter. Diese Option steht nur Charakteren zur Verfügung, die den Gegenstand auch (sinnvoll) nutzen können.

Gier: Das Item wird nicht zur Verbesserung benötigt, aber aus anderen Gründen – etwa zum direkten Verkauf oder als Transmog.

Nachdem alle Spieler gewählt haben, würfeln alle mit „Bedarf“ um den Gegenstand und der Charakter mit dem höchsten Wurf erhält das Item. Sollte niemand Bedarf würfeln, wird der Gegenstanden stattdessen unter den Spielern mit „Gier“ verwürfelt.

Auch hier ist es möglich, den Gegenstand nachträglich noch an andere Charaktere weiterzureichen.

Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Während World of Warcraft in seinen Anfängen vor allem auf Gruppenplündern gesetzt hat, wurde in den letzten Erweiterungen immer stärker „Personal Loot“ eingesetzt. Erst jetzt, mit Dragonflight, haben die Entwickler das Gruppenplündern zurückgebracht.

Aber kommen wir nun zu euch! Welches Loot-System findet ihr in World of Warcraft am besten und welches sollte Blizzard in die Zukunft tragen? Nehmt an der Umfrage teil und lasst uns hören, wie ihr Beute am liebsten erhaltet.

Wenn ihr wollt, hinterlasst gerne einen Kommentar und erklärt, welches der beiden Loot-Systeme ihr am besten findet und warum – oder ob es gar ein ganz anderes sein sollte.