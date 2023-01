Fiese Kartelle von gierigen Spielern entscheiden, wer in WoW gebannt wird

In World of Warcraft herrschen fiese Spieler-Kartelle. Wer sich nicht an die Preise hält, wird weggebannt. Was steckt dahinter?

Blizzard hat mit World of Warcraft Dragonflight viele Versprechen eingelöst. Eines davon war, dass Handwerksberufe endlich wieder richtig nützlich und wichtig sein sollten. Genau so ist es auch gekommen, denn der Handel floriert und viele der besten Ausrüstungsstücke kann man von Handwerkern herstellen lassen, solange man die Materialien heranschafft.

Doch das System hat auch seine Schattenseiten. Denn wo auf der einen Seite die Interaktion zwischen den Spielerinnen und Spielern gefördert wird, versuchen andere möglichst viel Gewinn aus dem System zu schlagen und Konkurrenz auch mit unlauteren Methoden zu beseitigen.

Das Elementarschleifen-Kartell schaltet Konkurrenz aus

Auch wenn es eine Reihe von nützlichen, hergestellten Gegenständen gibt, ist keines so begehrt wie die Elementarschleife (“Elemental Lariat”). Diese Halskette wird im Grunde von allen Klassen und Spezialisierungen gewünscht, da sie einen sehr mächtigen, zusätzlichen Effekt hat und die Werte frei bestimmt werden können. Leichter ist es kaum möglich, an eine starke Halskette zu kommen.

Zumindest in der Theorie. Das Rezept für die Elementarschleife ist allerdings ein sehr seltener Drop von einigen starken, seltenen Feinden aus den Elementarstürmen. Es kann Dutzende Kills dieser Feinde benötigen, bis man das Rezept in die Finger bekommt. Das wiederum führt dazu, dass nur wenige Juwelenschleifer pro Realm überhaupt in der Lage sind.

Die beste Halskette für fast alle. Harte Kartelle bestimmt die Preise.

Eines dieser Beispiele ist Schlay vom Server Thrall, über den wir vor einigen Tagen berichtet hatten. Er hatte sich gegen das „Kartell“ auf seinem Realm gestellt und die Elementarschleife quasi kostenlos bzw. zu einem selbstgewählten Trinkgeld angeboten und seine Dienste immer wieder beworben. Obwohl es viele dankbare Kunden und viel Zuspruch gab, wurde Schlay zuerst „gesilenced“ – er konnte also nicht länger im Chat schreiben. Das geschieht, wenn Nachrichten von vielen anderen gemeldet werden, etwa als „Spam“ oder „Beleidigungen“.

Die naheliegende Vermutung: Die Juwelenschleifer, die ihren Preis von 20.000 Gold für die Herstellung stabil halten wollten, meldeten Schlay gemeinsam, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Nach Ablauf seiner Strafe nahm Schlay seine Dienste wieder auf und stellte zahlreiche Kunden zufrieden, bewarb sein Handwerk erneut. Doch nur wenige Tage später wurde der Account dann komplett gesperrt – für satte 10 Tage.

Strafen für Leute, die dem Kartell im Weg stehen. Das Melde-System macht es möglich.

Spieler berichten über Drohungen und Druck: Schlay ist dabei kein Einzelfall und auf den meisten großen Servern scheinen sich solche Kartell-Strukturen gebildet zu haben. Viele Juwelenschleifer stehen untereinander in Kontakt und scheinen ihre Preise stabil halten zu wollen – mit allen Mitteln.

Viele berichten in verschiedenen Beiträgen im Subreddit auf World of Warcraft, dass sie von Juwelenschleifern angeschrieben werden, nachdem sie im Handelschannel nach einem Hersteller für die Elementarschleife gesucht haben. Wenn sie dann erklären, dass sie einen günstigeren Anbieter gefunden haben, sind die „Kartell-Mitglieder“ ganz erpicht darauf, den Namen herauszufinden und neigen dabei sogar zu Drohungen und Beleidigungen, wenn die Käufer den Namen nicht rausrücken wollen.

So erzählt etwa Fast-Like-A-Snail:

Auf meinem EU-Realm gibt es ein Kartell, die Preise für verschiedene Handwerksaufträge festlegen und wenn du dich nicht daran hältst, dann verwarnen sie dich und danach melden sie dich. Wenn du nicht Teil des Kartells bist, dann wirst du gesilenced und gebannt und darfst Dinge nicht günstiger anbieten. Ich schätze, so ist das wohl auf vielen Realms und das ist etwas, um das sich Blizzard kümmern sollte. Diese Kartelle sind nicht besser als die Boosting-Communitys, die sie gebannt haben.

Account-Strafen werden zu leicht vergeben: Blizzard hatte zwar in der Vergangenheit immer wieder betont, dass jede Account-Strafe zuvor von einem Mitarbeiter geprüft wird, doch gibt es an dieser Aussage ernsthafte Zweifel. So berichten viele davon, dass sie ganz genau wissen, wie viele Meldungen es etwa auf eine Chat-Nachricht braucht, um diesen Spieler sofort mit einer „milden“ Sanktion zu belegen, wie etwa ein Sprechverbot im Chat für einige Stunden.

Andere stellen die Vermutung auf, dass bei einer Accountsperre vielleicht tatsächlich noch ein Mitarbeiter die finale Entscheidung ausführt, doch dass es sich dabei quasi nur noch um ein paar Klicks handelt, bei der Anschuldigungen gar nicht geprüft werden. Das sei vielleicht gar kein böser Wille, sondern einfach der Druck, eine gewisse Anzahl an Vorfällen pro Stunde abhandeln zu müssen.

Wie genau Blizzard bei den Strafen und Prüfungen vorgeht, ist nicht bekannt. In den letzten Jahren gab es allerdings immer wieder Beschwerden über ungerechtfertigte Strafen, die dann auch im Nachhinein zurückgenommen wurden.

Klar ist allerdings, dass Blizzard an diesem System etwas ändern muss. Dass sich regelrechte Kartelle für Handwerksberufe bilden, die alle „wegbannen lassen“, die einen günstigeren Preis anbieten, kann für das Spiel nicht gesund sein.

Wie steht ihr zu dieser Thematik? Was sollte sich ändern und wie können Blizzard und die Spieler da realistisch gegensteuern?