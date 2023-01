WoW: Neues Gebiet und neue Klassen-Kombinationen – Patch 10.0.7 schon auf dem Weg

Der nächste Patch von World of Warcraft bringt mehr Klassen-Möglichkeiten. Mönche für viele – und ein neues, spielbares Gebiet.

Ein großer Kritikpunkt an World of Warcraft war in den letzten Jahren, dass neuer Content ewig auf sich warten ließ. Mit Dragonflight will Blizzard beweisen, dass das auch anders geht. Nur 8 Wochen nach dem Launch erschien bereits Patch 10.0.5 – und das nächste Update wird bereits vorgestellt. Es geht nahtlos mit dem Patch 10.0.7 weiter, der in Kürze auf die PTRs aufgespielt wird.

Einige Highlights sind neue Völker, die Mönche werden können und die Vermächtnis-Völker für die zwei bekanntesten Spezies des Warcraft-Universums.

Mönche für mehr Völker

Wo immer es geschichtlich irgendwie Sinn ergibt, versucht Blizzard die Einschränkungen bei der Auswahl der Klassen für die jeweiligen Völker einzureißen. Nachdem vor einer Weile schon Magier, Priester und Schurken für sämtliche Völker zugänglich gemacht wurden, steht als nächstes diese Änderung bei den Mönchen an. Konkret heißt das, dass ihr mit Patch 10.0.7 die folgenden neuen Klassen-Volks-Kombinationen spielen könnt:

Goblin-Mönch

Lichtgeschmiedete-Draenei-Mönch

Worgen-Mönch

Ob Goblins ihr inneres Gleichgewicht finden, wenn sie von Gold oder Explosionen umgeben sind, sei mal dahinhestellt.

Pandaren haben offenbar noch mehr Leuten das “Mönchsein” beigebracht.

Vermächtnis-Rüstung für Orcs und Menschen

Ein weiteres Highlight wartet auf die Völker, die im Kern von Warcraft stehen. Nach langen Jahren des Wartens sind endlich die Orcs und Menschen an der Reihe, ihre eigene Vermächtnisrüstung zu erhalten und die damit verbundene Questreihe spielen zu können.

Optisch hat man sich an den Anfängen von Warcraft orientiert.

Menschen bekommen eine schicke Rüstung, die sich optisch vor allem an Platten- und Kette-Träger orientiert. Das Design entspricht dem „Fußsoldaten“ aus Warcraft III, hat allerdings auch einige moderne Verzierungen, wie etwa das Löwen-Symbol auf dem Gürtel.

Orcs hingegen tragen eine Rüstung, wie man es von den Grunzern aus Warcraft III kennt. Nur wenig Leder bedeckt die Haut, dafür gibt es aber eine Menge Riemen und noch mehr Stacheln.

Gerade bei den Menschen-Spielern kommt die Rüstung aktuell noch nicht so gut an, da sie etwa kaum zu einem Magier oder anderen Stoff-Klassen passt. Allerdings scheinen die meisten auch einsichtig zu sein, dass eine ikonische Rüstung, die zu allen Menschen-Typen passt, gar nicht so einfach zu finden ist. Die „klassische Fußsoldatenrüstung“ scheint demnach ein akzeptabler Kompromiss zu sein, auch wenn sie nicht jedem gefallen wird.

Die Verbotene Insel wird zugänglich

Das Start-Gebiet der Dracthyr wurde mehr oder weniger panisch verlassen und eine Menge Chaos ist zurückgeblieben. Mit Patch 10.0.7 geht es zurück auf diese Insel – und zwar für alle, nicht nur die Dracthyr. Die Verbotene Insel ist dann ein neues High-End-Gebiet, in dem es einige neue Story-Missionen, jede Menge Primalisten und neue Belohnungen geben soll.

Auch wenn Details noch nicht bekannt sind, dürfte das eine solide Ergänzung zu dem seien, was Spielerinnen und Spielern auf Stufe 70 bisher schon zur Verfügung steht.

Wann erscheint Patch 10.0.7? Ein genaues Release-Datum für das Update gibt es noch nicht. Wenn man allerdings einen Blick auf die angepeilte Roadmap für das Jahr 2023 wirft, dann wird daraus deutlich, dass Patch 10.0.7 im Frühling erscheinen soll. Das wäre dann ein Zeitraum irgendwann zwischen April und Juni. Da aber ebenfalls im Frühling schon der große Patch 10.1 ansteht, dürfte das kleinere Update 10.0.7 wohl eher im April zu verordnen sein.

Sobald es einen konkreten Termin gibt, werden wir natürlich darüber berichten.