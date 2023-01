Die größte Labertasche von World of Warcraft hält jetzt die Klappe

„Nein! Auch ich habe mich bewiesen, Odyn!“ – Das müssen Spieler von World of Warcraft nie wieder hören. Blizzard hat den nervigsten Boss zum Schweigen gebracht.

In den Dungeons von World of Warcraft wird oft die Geschichte fortgesetzt, die in den Quests außerhalb der Instanz begonnen wurde. Das führt dazu, dass manche Bosse gerne einen großen Schluck „Laberwasser“ getrunken haben und erstmal ihre Lebensgeschichte erzählen, bevor sie sich auf die Mütze geben lassen.

Das kann ungemein nerven – gerade in „Mythisch+“, wo die Zeit drängt. Deshalb hat Blizzard einer der bekanntesten Labertaschen nun das Wort abgeschnitten.

Um wen geht es? Die Rede ist von dem einzig wahren Gottkönig Skovald. Das ist der vorletzte Boss im Dungeon „Hallen der Tapferkeit“. Nachdem die letzten 4 Trashmobs des Dungeons bezwungen wurden, überreicht Odyn den Helden die Aegis von Aggramar. Gottkönig Skovald kommt daraufhin angerannt und erklärt lautstark, dass er doch den Anspruch auf die Aegis hätte und will das erstmal mit Odyn diskutieren.

Währenddessen steht die Heldentruppe da und schielt ungeduldig auf den Timer des Dungeons, der in „Mythisch+“ immer weiter runtertickt.

Der Gottkönig hat einen der nervigsten Dialoge – aber auch einen, den wohl jeder kennt.

Was wurde rausgeschnitten? Der längste Teil des Dialogs ist – zumindest in M+ – jetzt Geschichte. Das sind zwar mit die ikonischten Sprüche von Odyn, aber ihr werdet sie so schnell wohl nicht mehr zu hören bekommen:

Skovald: „Nein! Auch ich habe mich bewiesen, Odyn. Ich bin Gottkönig Skovald! Diese Sterblichen werden mir die Aegis nicht streitig machen!“ Odyn: „Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skovald, wie es ihr Recht ist. Euer Protest kommt zu spät.“

Die tatsächliche Zeitersparnis sind hier rund 20 Sekunden, die weniger für den Dialog gebraucht werden. Das mag nach wenig Zeit klingen, kann aber bei einigen Schlüsselsteinen den Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage ausmachen. Außerdem fühlt sich Zeit, in der man nur „nutzlos“ rumstehen kann, gleich doppelt lang an.

Der gute Skovald rennt nun deutlich beschleunigter in den Boss-Raum und spricht nur noch seinen finalen Satz, bevor der Bosskampf beginnt.

Die Hallen der Tapferkeit wurden massiv generft: Die Anpassung an Skovald ist allerdings nicht die einzige Änderung. Der ganze Dungeon wurde deutlich abgeschwächt, da der Timer hier doch – gerade auf höheren Keys – besonders knackig war. Viele Kreaturen haben nun deutlich weniger Lebenspunkte oder verursachen reduzierten Schaden. Hier sind die Einzelheiten im Detail:

Trash-Mobs Olmyr und Solsten besitzen nun 25 % weniger Lebenspunkte. Aspirant der Valarjar hat nun 20 % weniger Lebenspunkte. Schützin der Valarjar hat nun 10 % weniger Lebenspunkte. Läuterer der Valarjar hat nun 20 % weniger Lebenspunkte. Die 4 Könige im Thronsaal von Odyn haben nun 20 % weniger Lebenspunkte. Champion der Valarjar benutzt nicht länger Wütende Regeneration. Schwarklauenworg benutzt nicht länger Wilder Biss.

Gott-König Skovald Redet nun deutlich weniger, wenn er die Aegis von Aggramar beanspruchen will.

Hyrja Die Lebenspunkte wurden um 10 % reduziert.

Fenryr Die Lebenspunkte wurden um 10 % reduziert. Der Blutungseffekt von Gieriger Sprung hat nun eine Dauer von 30 Sekunden (vorher unendlich).

Odyn Der periodische Schaden von Runenbrandmal wurde um 20 % reduziert.



Was haltet ihr von diesen Änderungen?