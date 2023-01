Der Patch 10.0.5 von World of Warcraft ist live. Wir verraten euch, was ihr möglichst bald erledigen solltet – und worauf ihr noch warten müsst.

Kaum zwei Monate nach dem Launch von Dragonflight hat das Entwicklerteam hinter World of Warcraft bereits den ersten Patch aus dem Hut gezaubert. Das Update bringt zwar nur wenig große Features, dafür aber viel „Kleinkram“, den sich WoW-Fans schon länger gewünscht haben. Vor allem Sammler bekommen viel zu tun, denn neue Features wie der Handelsposten und das erweiterte Transmog-System dürften wieder zahlreiche Stunden Spielzeit einfordern.

Ganz grundsätzlich gilt: In Dragonflight gibt es relativ wenig „Pflicht-Content“, den man auf jeden Fall monatlich oder wöchentlich abarbeiten sollte. Das meiste ist optional und sollte demnach von euren eigenen Vorlieben und persönlichen Zielen im Spiel abhängen. Wir listen hier auf, was lohnenswert ist und einen Blick wert sein dürfte.

1. Tier-Sets für alle – ihr könnt sie jetzt craften!

Eines der neuen Features, die direkt mit mehr „Player Power“ verbunden sind, ist die Möglichkeit, seit heute Ausrüstung aus verschiedenen Endgame-Aktivitäten in Tier-Rüstung umzuwandeln.

Um mit der Quest zu beginnen, sprecht mit Hüter Koranos beim Sitz der Aspekte – oben auf dem größten Turm in Valdrakken. Die Quest erfordert von euch, dass ihr Gruppen-Aktivitäten abschließt. Das können Dungeons, Raidbosse, Weltbosse oder Events wie die Große Jagd sein. Der Fortschritt für diese Quest gilt accountweit, ihr könnt also mit mehreren Charakteren gleichzeitig an der Quest arbeiten.

Die Aufladungen verdient ihr zwar für alle Charaktere gleichzeitig, sie werden aber individuell von euren Charakteren verbraucht. Wenn ihr die wöchentliche Quest also zwei Mal abgeschlossen habt, können im Anschluss alle eure Charaktere 2 Gegenstände in Tier-Set-Teile umwandeln. So tut ihr nicht nur eurem „Main“ etwas Gutes, sondern habt auch noch die Gewissheit, dass ihr aktuelle oder künftige Twinks rasch mit der starken Set-Ausrüstung aufschließen lassen könnt.

Und das Beste: Abgesehen von der Aufladung benötigt ihr keine weiteren Ressourcen, um Ausrüstung in Tier-Set-Teile umzuwandeln.

Aus eurer Rüstung könnt ihr nun Tier-Sets machen, um die dicken Set-Boni abzustauben.

2. Neuer Content in der offenen Welt

Wenn sich auch nicht viel getan hat, an einigen Orten werdet ihr doch Neuerungen entdecken. So gibt es das „Zorn des Sturms“-Event, das alle 5 Stunden in der Zukunft der Primalisten stattfindet. Doch auch in den alten Gebieten gibt es mehr zu sehen. Denn in allen Elite-Bereichen (Nokhudon-Feste, Imbu, Kobaltkonvent, Tyrhold und Zukunft der Primalisten) gibt es neue, seltene Feinde mit exklusiver Beute. Beachtet allerdings, dass diese Feinde zumeist „Elite“ sind und je nach gespielter Klasse eine Gruppe benötigen könnten, um sie zu bezwingen.

Es kann sich also lohnen, ein paar alte Elite-Gebiete abzuklappern, um neue Items und das eine oder andere Ruf-Item zu finden.

3. Transmog-Schätze auf Twinks, die jetzt wichtig werden

Vielleicht nicht für alle Spielerinnen und Spieler relevant, aber Sammler sollten auch diesen Tipp beherzigen. Seit heute ist es möglich, dass auch weiße und graue Gegenstände dem Transmog-System zugeführt werden. Es kann sich daher lohnen, auf all euren Charakteren einmal einzuloggen und die Bankfächer zu durchwühlen. So manch einer hat sicher noch den stylischen Hut aus dem Worgen-Startgebiet herumliegen oder andere alte Gegenstände, die man mal für den Look aufgehoben aber dann komplett vergessen hat.

Beachtet, dass diese Gegenstände fortan auch beim Anlegen seelengebunden werden. Es ist also nicht möglich, sie erst selbst zu „lernen“ und dann zu verkaufen.

Euer Transmog kann jetzt noch absurder werden.

Bonus: Kleinkram und alte “alte” Inhalte

Wer den Fokus etwas weniger auf die Dracheninseln und den neusten Content legt, findet dennoch einiges zu tun in Patch 10.0.5, denn verschiedene Events und Herausforderungen sind wieder aktiv:

Der Magierturm ist zurück und wurde für das neue Talent-System angepasst. Könnt ihr die Herausforderung bewältigen und den schweren Bosskampf für eure Klasse meistern?

Das Mondfest ist aktiv und Älteste sind jetzt auch auf den Dracheninseln zu finden, was einen neuen Erfolg beschert.

Der Kriegsmodus kann jetzt auch in Valdrakken aktiviert werden, wodurch es leichter ist, einfach mal in diesen Spielmodus reinzuschauen und zusätzliche Quests zu erledigen.

Berufe erlernen ihre Spezialisierungen jetzt deutlich früher.

Was ist mit dem Handelsposten?

Der Handelsposten ist zwar eines der größten Features von Patch 10.0.5, allerdings noch gar nicht aktiv. Das liegt nicht an fiesem „Timegating“, sondern dem Umstand, dass der aktuelle Monat Januar nur noch sehr wenige Tage hat. Spieler würden sich dazu gedrängt fühlen, die Aufgaben des Handelsposten unter deutlichem Druck abzuschließen, um für diesen Monat noch die vollen Belohnungen abzustauben.

Um das zu umgehen, startet der Handelposten am 1. Februar. Alle Informationen zum Handelsposten haben wir in diesem Artikel für euch.