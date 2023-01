WoW macht das Leben für Tanks leichter, aber die ganze Gruppe profitiert davon

Was haltet ihr von dieser Änderung am Affix? Eine gute, sinnvolle Lösung? Oder macht das alles für euch komplizierter und für Tanks zu leicht?

Was hat Blizzard geändert? In einem Hotfix vom 21. Januar hat Blizzard nun verändert, wie die Donnernd-Debuffs in der Gruppe verteilt werden. Künftig gibt es 3 negative („Minus“) und 2 positive („Plus“) Debuffs. Der Tank bekommt immer garantiert das „Minus“-Symbol. Da nur 4 der 5 Debuffs aufgehoben werden müssen und ein „Minus“ am Ende übrig bleibt, brauchen Tanks sich nicht länger um diesen Affix kümmern.

Was ist der „Donnernd“-Affix? Das ist der saisonale Affix der ersten Saison von Dragonflight, der ab „Mythisch+10“ aktiv ist. In festen Intervallen von 60 Sekunden werden alle Spieler der Gruppe mit einem von zwei Debuffs belegt. Sie erhalten eine positive oder negative Ladung, die ihnen für 15 Sekunden einen Schadens-Buff von 30 % verleiht.

Tanks haben in World of Warcraft eine ziemlich hohe Verantwortung, gerade im Bereich „Mythisch+“. Von ihnen wird erwartet, dass sie die perfekte Laufroute für den Dungeon kennen und die Gruppe sicher durch alle Gefahren navigieren. Auch wenn natürlich alle Mitglieder einer Dungeon-Gruppe einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringen müssen, gibt der Tank das Tempo und die Marschroute vor.

Der Affix „Donnernd“ in World of Warcraft wurde generft. Eine Änderung sorgt dafür, dass Tanks sich um nichts mehr kümmern müssen, wenn der Rest seinen Job macht.

