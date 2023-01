WoW: Blizzard hört auf Rollenspieler – Die beste Änderung an Patch 10.0.5

Rollenspieler haben in World of Warcraft Patch 10.0.5 eine der besten Änderungen aller Zeiten bekommen. Ihnen steht nun die ganze Welt offen.

In World of Warcraft gibt es ziemlich viele verschiedene Gruppen, die einen unterschiedlichen Fokus auf Spielinhalte haben. Während Fans von PvE-Gruppenaktivitäten vor allem neuen Dungeons oder Raids entgegenfiebern, freuen sich PvP-Fans über Arenen und frische Schlachtfelder. Rollenspieler sind zwar nur eine kleine Splittergruppe, fühlen sich aber oft ein wenig vernachlässigt. Dabei hat Patch 10.0.5 jetzt eine Änderung gedacht, die das Rollenspiel für viele Abenteuer-Fans auf eine neue Ebene bringen dürfte.

Zelte wurden geändert, erlauben nun perfekte Benutzung

Mit Dragonflight haben die Entwickler unzählige Spielzeuge ins Spiel gebracht. Vor allem ein Spielzeug zur Änderung der Wetter-Effekte hat dabei für Rollenspieler viele neue Optionen gebracht. Ebenfalls neu dabei waren 3 Zelte in unterschiedlichen Design:

Die Zelte können außerhalb von Höhlen und Gebäuden aufgestellt werden und bieten damit eine gute Möglichkeit, um „Lager-RP“ oder einfach eine Abenteuerreise mit Zeltplatz zu bespielen. Doch es gab eine Reihe von Problemen, denn wie so oft in World of Warcraft, haben Spielzeuge massive Einschränkungen, was sie für die Anwendung im RP nutzlos macht. Das war:

Zelte blieben nur für 5 Minuten bestehen, während das Spielzeug 10 Minuten Abklingzeit besaß.

Zelte hatten eine zufällige Ausrichtung, sie standen also bei jedem Platzieren anders.

Das machte die Zelte unhandlich und unpraktisch. Denn RP besteht oft aus vielen Zeilen getippten Textes und wenn man alle paar Minuten ein Zelt aufstellen muss, ist das kaum möglich.

Diese 3 Zelt-Typen gibt es aktuell, die ihr verwenden könnt. Gerade das Zelt der Expedition (Mitte) und das Gnollzelt (rechts) eignen sich gut für Abenteuer.

Was wurde geändert? Blizzard hat mit den Patch 10.0.5 klammheimlich eine Änderung an den 3 Zelt-Spielzeugen vorgenommen, mit denen Rollenspieler (und alle anderen Zelt-Fans) plötzlich ganz neue Möglichkeiten haben. Denn Zelte funktionieren nun nach neuen Regeln:

Das Aufbauen des Zeltes hat eine Abklingzeit von 2 Minuten.

Zelte erscheinen nun direkt über dem Charakter, der Eingang ist immer in Blickrichtung.

Zelte bleiben für 15 Minuten bestehen oder bis ein neues Zelt aufgestellt wird oder der Charakter sich zu weit entfernt.

Die Folge dieser Änderung ist, dass Rollenspieler nun überall in der Welt eigene Zelt-Lager erschaffen können – oder einfach in einer kleinen Gruppe ein Zelt in der offenen Welt bespielen.

Bisher hat man für solche Lagerplätze zumeist auf irgendwelche Städte zurückgegriffen, die dann als „ein anderer Ort“ bespielt wurden. Jetzt haben Rollenspieler viel mehr Freiheiten und quasi die ganze Welt, die sie zu ihrem Lager machen können.

Von daher auch von mir: Danke, Blizzard. Darauf hab’ ich echt gewartet.