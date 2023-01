Das beste Loot-System in WoW: Ihr habt entschieden

Beute in World of Warcraft wird heiß diskutiert, doch ihr habt euch entschieden. Personal Loot ist das Beste – mit einer klaren Mehrheit.

In World of Warcraft dreht sich auf die eine oder andere Weise alles um Beute. Sie entscheidet nicht nur darüber, wie stark euer Charakter ist, sondern auch, wie schick er aussehen kann oder auf welchem Reittier ihr durch die Spielwelt streift. Doch Beute ist rar gesät und die meisten Bosse hinterlassen deutlich weniger Items, als es Spielerinnen und Spieler in einer Gruppe gibt.

Vor einigen Tagen wollten wir daher von euch wissen, welches Beute-System in World of Warcraft denn das Beste ist. Über 1.000 von euch haben an der Umfrage teilgenommen, sodass wir jetzt die Ergebnisse präsentieren können.

Personal Loot gewinnt, mehr als die Hälfte will das

Die überwiegende Mehrheit von euch, nämlich 53 % (573 Stimmen) ist der Ansicht, dass Personal Loot das beste System ist. Wenn Beute direkt an Spieler verteilt wird, gibt es am wenigsten Drama und alle Besitzverhältnisse sind sofort klar. Es liegt dann einzig und allein in der Entscheidung des Gewinners, ob er einen Gegenstand an andere weiterreichen oder für sich selbst behalten möchte.

Der Vorteil hier ist klar, dass nicht „offensichtlich“ gewürfelt wird. Natürlich wird intern vom Spiel gewürfelt, wer denn überhaupt Beute bekommt, doch im Chat steht das nicht. So gibt es auch keine Diskussion darum, warum denn Spieler X überhaupt Bedarf gewürfelt hat, während Spieler Y doch viel mehr Nutzen aus dem Item ziehen würde.

Für viele ist das die fairste Art und Weise, wie Beute in World of Warcraft vergeben wird.

Über das Loot-System seid ihr euch noch nicht ganz einig.

Erstaunlich ist bei der Auswertung, dass die Jahre des „Personal Loot“ offenbar dafür gesorgt haben, dass das System mehr Akzeptanz findet. Wenn man sich an die damaligen Diskussionen bei der Einführung von Personal Loot zurückerinnert, dann konnte man damals viele „Untergangsverkünder“ erleben. Viele waren der Ansicht, dass Personal Loot das soziale Gefüge in WoW ruinieren würde und ohne das „Würfeln“ ein essentieller Bestandteil der Beuteverteilung fehlen würde.

Dass jetzt, Jahre später, genau dieses Würfeln als störendes Element gesehen wird, das soziale Kontakte im Spiel eher strapaziert, kann man wohl durchaus als amüsant sehen.

Fast ein Viertel will Würfeln und Gruppenplündern

Fast ein Viertel von euch, 23 % (248 Stimmen), bevorzugen hingegen das Gruppenplündern mit Würfeln. Das „um Items rollen“ gehört für diese Spielerinnen und Spieler einfach fest zur DNA von World of Warcraft und macht auch einen Reiz aus. Klar gibt es dann manchmal kleine Streitereien, doch die halten sich in Grenzen und gerade unter Freunden nimmt sich kaum jemand etwas übel. Für den „Gewinner“ fühlt es sich darüber hinaus noch etwas besser an, ein Item zu erhalten, da man sich gegen Konkurrenten „durchgesetzt“ hat – wenngleich das lediglich auf Würfelglück zurückzuführen ist.

Viele sehen diese Loot-Variante als die fairste an, weil eben nicht „im Hintergrund“ schon entschieden wird, wer etwas bekommt und offen von allen gewürfelt werden muss. So hat jeder zumindest eine Chance und es kommt nicht vor, dass man zumindest „kein Item sieht“.

Einige wollen beides, wenige etwas ganz anderes

Knapp jeder Fünfte, nämlich 19 % (208 Stimmen), sind der Ansicht, dass beide Systeme in World of Warcraft ihren Platz haben. Sowohl Personal Loot als auch Gruppenplündern gehört zum Spiel und kann in verschiedenen Inhalten oder bei unterschiedlichen Arten der Gruppenzusammensetzung Anwendung finden.

So schreibt Koronus etwa:

Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Personal Loot ist vor allem für skalierende Events gut geeignet, da es dann keine Probleme mit [Itemlevel] gibt. Es kann allerdings dadurch passieren, dass jemand schon Items bekommt, die er hat, aber ein anderer gebrauchen kann. Würde Personal Loot mitberechnen, ob noch jemand Items gebrauchen kann für Gearscore und/oder Transmog, dann wäre es meiner Meinung nach ungeschlagen. Bei Gruppenwürfeln dagegen können die gezielt würfeln, die es noch brauchen, allerdings können dadurch auch Gegenstände kommen, die niemand gebrauchen kann. Derzeit würde ich sagen, Instanzen sollten und Gruppenloot und Raids Personal Loot haben, weil bei Gruppen kommen oft Duplikationen, wogegen es bei Raids wichtig ist, dass jedes Stück Loot nutzbar ist.

Immerhin noch 49 von euch (5 %) sind der Meinung, dass ein ganz anderes System in World of Warcraft genutzt werden sollte. Leider haben sich die entsprechenden Teilnehmer nur sehr zurückhaltend an den Kommentaren beteiligt, weshalb wir in vielen Fällen nicht wissen, welches System sie denn bevorzugt hätten.

Hättet ihr mit so einem Ergebnis gerechnet? Oder hättet ihr eher vermutet, dass Gruppenplündern beliebter ist?