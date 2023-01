Ich hab euch in WoW abgezockt und bereue nichts

Cortyn gesteht. Denn der MeinMMO-Dämon hat sich an Euch in World of Warcraft bereichert – und fühlt sich wie ein Aktienschwindler.

Ihr kennt das in World of Warcraft sicher. Man hat gerade ein bisschen „Downtime“ zwischen dem Besuchen von Dungeons und Erledigen von Weltquests. Man trifft eine Bekannte in Valdrakken und spielt dabei das übliche Spiel: „Schmeißen wir einfach unsere Spielzeugkiste auf den Boden und spammen alle möglichen Toys.“

Genau das hatten wir vor einigen Tagen gemacht und dabei festgestellt, dass die Zelte wie „Expeditionszelt der Drachenschuppenexpidition“ sich irgendwie anders verhalten. Anstatt wie bisher einfach „wild in der Pampa“ zu spawnen, tauchten die Zelte genau über unseren Charakteren auf und hielten sogar satte 15 Minuten an.

Da wir beide Rollenspieler sind, waren uns die Implikationen davon sofort klar: Das erlaubt ganz neue Möglichkeiten im Rollenspiel und jeder RPler im Umkreis von 3 Realms wird sich die Finger danach lecken, um sein eigenes Zelt überall aufstellen zu können.

Diese Erkenntnis aus meinem alltäglichen Spiel in World of Warcraft führte dann zu dem Artikel „Blizzard hört auf Rollenspieler – Die beste Änderung an Patch 10.0.5“ auf MeinMMO.

Hier hätte die Geschichte eigentlich zu Ende sein können. War sie aber nicht, denn ich weiß ja wie „meine RPler“ ticken und das hat meine Goldgier doch ein bisschen beflügelt.

Zelte mit langer Dauer – ein Segen für Rollenspieler.

Gieriger Dämon kauft Material für 4.000 Gold – Vertickt Zelt für 57.000 Gold

Wie der Zufall – oder das Schicksal – so will, ist mein Charakter in der Schneiderei bewandert und konnte das schönste der drei Zelte herstellen, das „Expeditionszelt der Drachenschuppenexpedition“.

Knapp 10 Minuten später hatte ich die Materialien für 30 von den Zelten aus dem Auktionshaus gekauft und die Zelte im Gegenzug direkt wieder reingestellt.

Ich könnte euch jetzt erzählen, dass die reinen Materialkosten für ein einzelnes Zelt zu dem Zeitpunkt bei knapp 4.000 Goldstücken lagen, aber das behalte ich besser für mich. Denn sonst würden die folgenden Bilder bei dem einen oder anderen doch Schnappatmung auslösen:

Fühlte mich wie bei einem “Pump and Dump”-Betrug

Die Zelte habe ich nämlich allesamt verkaufen können und das für Preise zwischen 25.000 und 60.000 Gold. Ihr wisst schon. Der gute, alte Trick von: „Ein paar Items ganz teuer reinstellen und andere deutlich billiger, damit das billigere wie ein guter Deal aussieht.“

Die Zelte gingen weg wie geschnittenes Brot. Ich musste sogar nochmal 20 Zelte „nachschieben“, bevor auch andere Schneider in den Markt eingestiegen sind und das Ganze ein wenig abflaute.

Ich muss gestehen, ich fühlte mich ein ganz kleines bisschen wie diese Aktienbetrüger, die eine Menge Leute anheizen, doch zu einem bestimmten Zeitpunkt alle eine Aktie zu kaufen, um den Preis in die Höhe schnellen zu lassen und dann zu verkaufen.

Fühle ich mich schlecht? Ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Denn natürlich habe ich das meiste Gold gleich wieder ausgegeben, um mir selbst irgendwelche beknackten Spielzeuge für zu viel Gold zu kaufen, die ich vermutlich genau dreimal in den nächsten Jahren verwende, um sie dann wieder zu vergessen.

Außerdem bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass die Rollenspielerinnen und Rollenspieler ihren Nutzen aus den Zelten ziehen werden und sie in den kommenden Jahren sehr, sehr oft verwenden werden.

In diesem Sinne: Danke an die Spielerinnen und Spieler der Aldor. Danke für euer Gold, viel Spaß mit den Zelten. Und ich hoffe, ihr habt alle schöne RP-Erlebnisse damit, während ich mir ein Wochenende mit Schirmchendrinks in der teuersten Bar von Valdrakken gönne.