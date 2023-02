WoW: Alle Aufgaben des Handelspostens und welche am einfachsten sind

Blizzard hat ein erstes Video zum Handelsposten in World of Warcraft veröffentlicht. Zu sehen sind Belohnungen und Aufgaben.

Aufgabe: Tötet Apotheker Hummel während des „Liebe liegt in der Luft“-Events. Belohnung: 150 Reisepunkte Tipp: Das ist der Event-Boss von “Liebe liegt in der Luft” und ab dem 06.02. aktiv. Der Kampf dauert über den Gruppenfinder keine 60 Sekunden.

Wie ihr sicher schon festgestellt habt, gibt es weitaus mehr Aufgaben als notwendig sind. Ihr könnt euch also ein paar Aufgaben herauspicken und einfach die kürzesten erledigen oder an den größeren Aufgaben über einen längeren Zeitraum arbeiten. Grundsätzlich gilt: Wer regelmäßig im Endgame von World of Warcraft unterwegs ist, sollte mehr als genug Aufgaben „nebenbei“ abschließen. Hier haben wir noch einmal die Aufgaben aufgelistet, die besonders einfach oder besonders lukrativ sind und kaum Arbeit benötigen.

Aufgabe: Veranstaltet ein Picknick für Verliebte während des „Liebe liegt in der Luft“-Event in den Ebenen von Ohn’ahra. Belohnung: 150 Reisepunkte

Der Handelsposten in World of Warcraft ist live und viele Spielerinnen und Spieler hetzen bereits den Händlerdevisen nach, um sich interessante Belohnungen kaufen zu können. Doch um die Händlerdevisen zu erhalten, gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben. Zwar muss man nur einen Bruchteil davon erledigen, aber ein bisschen Mühe muss man sich dennoch geben. Wir zeigen euch alle Aufgaben im Februar 2023 und markieren jene Aufgaben mit einem Tipp, die sich besonders rasch oder schnell abschließen lassen.

Im Februar gibt es viele Aufgaben in World of Warcraft , gerade beim Handelposten. Wir zeigen euch alle Missionen und verraten, welche ihr erledigen solltet.

