WoW: Der Handelposten ist da – Alle Belohnungen für Februar 2023

Der Handelsposten in World of Warcraft ging am 1. Februar live, sodass alle Spielerinnen und Spieler nun damit beginnen können, sich Händlerdevisen zu verdienen, um damit interessante, kosmetische Belohnungen freizuschalten. Wir zeigen euch sämtliche Belohnungen, die ihr im Februar 2023 freischalten könnt und die im Handelsposten auf euch warten.

Der Handelsposten in World of Warcraft ist aktiv. Wir zeigen euch alle Belohnungen, die ihr im Februar 2023 erhalten könnt.

Insert

You are going to send email to