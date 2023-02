WoW: Blizzard bringt morgens ein neues, großes Feature – Muss es am Nachmittag wieder abschalten

Wir haben euch in einem kleinen Video 5 deutsche Twitch-Streamer zusammengestellt, die in diversen Videospielen Synchronrollen hatten.

Es hieß, man wolle das Problem lösen und sich wieder melden, wenn alle Items rückerstattbar sind – auch jene Items, die jetzt in der Zeitperiode gekauft wurden, in denen sie vorübergehend nicht rückzuerstatten sind.

Was ging schief? Schon früh am Morgen, gegen halb 10, meldete sich ein Blizzard-Community-Manager im englischsprachigen Forum und sagte: Es gäbe Probleme mit der Rückerstattung von Items im Handelsposten.

Bei World of Warcraft (WoW) ist heute ein neues Feature gestartet, auf das Spieler lange gewartet haben: Der Handelsposten sollte den Spielern was zu tun geben, gerade Kosmetik-Fans beglücken. Peinlich für Blizzard: Das Feature musste nach nur wenigen Stunden deaktiviert werden. Es war schon morgens kaputt und es wurde im Laufe des Tages immer schlimmer.

