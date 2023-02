WoW: Eines der seltensten Reittiere bekommt ihr bald nachgeschmissen

Manche glauben, dass sie in World of Warcraft gar nicht droppen kann. Doch jetzt werden wohl viele Spieler die „Große Liebesrakete“ erhalten.

In World of Warcraft gibt es eine Menge Reittiere, die etwas schwieriger zu beschaffen sind – besonders jene mit einer niedrigen Drop-Chance können frustrieren. Mehr noch, wenn diese Chance sich auf wenige Tage im Jahr beschränkt.

Genau so ein Reittier ist die „Herzensbrecher X-45“, bei vielen noch besser als die „Große Liebesrakete“ bekannt. Nach Jahren des ewigen Farmens, wird Blizzard in wenigen Tagen endlich Erlösung schenken.

Was ist das für ein Reittier? Die Herzensbrecher X-45 ist eines der begehrtesten Reittiere überhaupt, denn sie kann nur während des Events „Liebe liegt in der Luft“ verdient werden. Sie ist eine der wenigen Raketen-Reittiere im Spiel und daher extrem begehrt. Um eine Chance darauf zu haben, müsst ihr den Eventboss bezwingen, der einfach über den Dungeon-Finder ausgewählt werden kann. Der Kampf selbst ist extrem simpel und innerhalb weniger Sekunden vorbei.

Die “Herzensbrecher X-45” – Bald gibt es die wohl für viele Spieler.

Was ändert Blizzard? Im Jahr 2023 soll alles anders werden und wohl deutlich mehr Spielerinnen und Spieler werden die Rakete endlich ergattern können. Denn die erste „Herzförmige Schachtel“ die ihr pro Tag auf eurem Account ergattert – egal auf welchem Charakter – hat künftig eine „drastisch erhöhte Chance“, die begehrte Rakete zu enthalten.

Alle Kisten nach der ersten pro Tag haben hingegen die alte, sehr niedrige Chance.

Die Absicht dahinter ist recht offensichtlich: Blizzard möchte dafür sorgen, dass man sich nicht mehr „gezwungen“ fühlt, den Event-Boss mit so vielen Charakteren wie möglich zu machen. Künftig genügt es, einmal pro Tag den Boss zu besuchen, um bereits die größte Chance auf die Rakete zu haben.

Wie hoch die „drastisch erhöhte Chance“ tatsächlich ist, lässt sich jetzt noch nicht sagen und wird wohl erst mit dem Start des Events in der kommenden Woche feststehen.

Wann kann man die Rakete bekommen? Das „Liebe liegt in der Luft“-Event findet in World of Warcraft vom 6. Februar bis zum 19. Februar statt – also exakt 2 Wochen. In dieser Zeit könnt ihr versuchen, die Herzensbrecher X-45 zu erhalten, wenn ihr am Event-Dungeon teilnehmt. Der Kampf dauert nur wenige Sekunden und dank der „deutlich erhöhten Drop-Chance“ solltet ihr am Ende des Events die Rakete hoffentlich euer Eigen nennen können.

Findet ihr die Änderung gut? Oder entwertet das diese seltene Rakete, die auch nach über einem Jahrzehnt nur wenige Charaktere besitzen?