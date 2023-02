WoW bufft 13 Spezialisierungen, nerft schon wieder 2 Heiler

Was haltet ihr von den Anpassungen? Ist eure Klasse von den Buffs betroffen? Oder müsst ihr wieder arge Nerfs in Kauf nehmen?

Die Balance in World of Warcraft ist ziemlich kompliziert und selbst Monate nach dem Release von Dragonflight sind die Entwickler noch nicht ganz mit der Performance mancher Klassen und Spezialisierungen zufrieden. Daher gibt es mit den kommenden Wartungsarbeiten vom 8. Februar 2023 nochmal eine große Ladung Balancing-Änderung. Insgesamt 13 Spezialisierungen werden – mitunter sehr krass – verstärkt, während 2 Spezialisierungen mit Abschwächungen leben müssen.

In World of Warcraft regnet es wieder Buffs und Nerfs. Die beiden besten Heiler werden schwächer, während viele andere Klassen Buffs bekommen.

