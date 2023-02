WoW entfernt ein Feature, über das ihr vor 7 Jahren schon gelacht habt

Und damit ist buchstäblich die einzige Sache, die Patch 6.1 dem Spiel hinzugefügt hat, nicht mehr existent. Das stärkt Patch 6.1 als den schlechtesten Patch in der Geschichte von World of Warcraft.

Richtig gezündet ist das Feature allerdings nie und viele dürften wohl gar nicht wissen, dass es überhaupt existiert – so wie damals die erste Version des Voice-Chats in WoW.

Was ist das für ein Feature? Die Twitter-Integration erlaubte es Spielerinnen und Spielern seit Patch 6.1 in der Erweiterung „Warlords of Draenor“, ihren WoW-Account mit Twitter zu verknüpfen. Damit konnte man dann Tweets direkt aus World of Warcraft absetzen und etwa mit einem Screenshot versehen.

World of Warcraft ist nach knapp 19 Jahren wohl eines der MMORPGs mit den meisten Features überhaupt. Doch nicht jedes davon kam gut an oder wurde überhaupt von der Community genutzt. Eines davon wird nun „still und heimlich“ aus dem Spiel entfernt – die Twitter-Integration.

