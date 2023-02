WoW: Die anstrengendste Ruf-Fraktion in Dragonflight farmt ihr nun doppelt so schnell

Was wurde noch geändert? Zusätzlich zur häufigeren Frequenz sollte der Chefkoch nun auch mehrere Aufträge gleichzeitig rausgeben. Das war ein Problem, wenn besonders viele Spieler an dem Event teilnahmen. Dann konnte es durchaus passieren, dass man minutenlang keine Aufträge bekam und selbst keinen Fortschritt sammelte, während der Rest von Mission zu Mission hetzte.

In Dragonflight gibt es eine Handvoll von Ruf-Fraktionen, bei denen sich das farmen lohnt. Doch eine davon zieht sich bei manchen Spielerinnen und Spielern besonders. Die Tuskarr können in der Theorie schnell auf „maximalen Ruhm“ gebracht werden, doch in der Praxis zieht sich das ziemlich – zumindest dann, wenn man nicht permanent beobachtet, wann das Koch-Event in Iskaara stattfindet.

