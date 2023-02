Seit Patch 10.0.5 ist der Magierturm aus Legion wieder in World of Warcraft spielbar in einer stärkeren Version für Dragonflight. Jeder Klasse werden hier harte Herausforderungen gestellt, die wiederum hübsche, kosmetische Belohnungen abwerfen. Nur die neuen Rufer dürfen nicht mitmachen.

Was ist der Magierturm? Ursprünglich stammt das Feature aus der Erweiterung Legion und wurde mit Patch 7.2 im März 2017 eingeführt. Hier gibt es insgesamt 7 Herausforderungen, die je nach Klasse und Spezialisierung unterschiedlich sind.

Die meisten Herausforderungen gelten als besonders knifflig und können nur mit gutem Klassenverständnis oder geschickter Nutzung verschiedener Mechaniken gemeistert werden. Das Feature war so beliebt, dass es selbst nach Legion mehrmals wiederkam, zuletzt 2022 in „permanenter“ Form.

Allerdings wurde der Magierturm kurz vor dem Release von Dragonflight wieder entfernt. Seit Patch 10.0.5 ist das Feature aber wieder verfügbar und wurde für die neuen Talente und Ausrüstung von Dragonflight angepasst, um weiter knackig zu bleiben.

Was gibt es für Belohnungen? Ursprünglich konntet ihr euch im Magierturm neue Färbungen für Artefaktwaffen-Skins erspielen. Damit die aber exklusiv bleiben, gibt es mittlerweile andere Belohnungen.

Für das Abschließen der Herausforderungen erhaltet ihr etwa Transmog-Sets im Legions-Stil und sogar ein Reittier, den Magiegebundenen Zauberfolianten. Für das fliegende Buch müsst ihr aber gleich alle 7 Herausforderungen abschließen.

Dazu müsst ihr ohnehin schon mehr als eine Klasse spielen, weil ihr im Regelfall nur 3 verschiedene Herausforderungen pro Klasse bekommt. Wenn ihr aber einen Rufer spielt, habt ihr noch mehr Arbeit vor euch.

Einige der seltensten Mounts aus WoW seht ihr hier im Video:

Keine Belohnungen für Rufer

Die neue Klasse aus Dragonflight bekommt im Magierturm keine Aufgaben gestellt. Normalerweise lädt euch Kriegsrätin Vicotria an der Verheerten Küste in den Magierturm ein. Rufern sagt sie jedoch, sie habe gerade keine Aufgaben für sie.

Das ergibt insofern Sinn, als dass Rufer in Legion nicht spielbar waren und entsprechend keine Herausforderungen für sie gemacht werden konnten. Dazu kommt, dass Rufer kaum Transmog tragen können, sondern fast alles über die umfangreichen Anpassungen der Dracthyr läuft.

Die Anpassungen begeistern zwar Viele, aber das fehlende Transmog ist einigen ein Dorn im Auge:

WoW-Spieler stören sich am Aussehen der neuen Rufer: “War zu 100 % sicher, dass ich Dracthyr spielen würde, aber …”

Wie sinnvoll es also für Rufer überhaupt ist, den Magierturm zu besuchen, sei dahingestellt. Ob, und wenn ja, wann der Magierturm auch für Rufer zugänglich sein wird, wissen wir noch nicht.

Einige Boosting-Seiten bieten allerdings schon „Rufer Magierturm Runs“ gegen Echtgeld an. Das ist zwar ohnehin verboten, in diesem Fall aber eindeutig Abzocke, da die Runs gar nicht existieren. Lasst also in jedem Fall die Finger von solchen Angeboten.

Damit ihr als Rufer nicht ganz leer ausgeht, kam aber mit 10.0.5 auch noch ein anderes, brandneues Feature ins Spiel: der Handelsposten. Hier könnt ihr euch mit einigen Aufgaben ganz leicht schicke Kosmetika erspielen:

WoW: Der Handelposten ist da – Alle Belohnungen für Februar 2023