WoW: Spieler designen stundenlang die neuen Dracthyr, das sind ihre Ergebnisse

In WoW (World of Warcraft) sind die neuen Rufer der Dracthyr nun spielbar. Eine Kombination aus neuer Klasse und Volk. Was macht die Rufer so besonders, dass die Spieler jetzt Stunden im Char-Editor verbringen?

Das ist neu: Am 16. November startete die zweite Phase des Pre Patches von WoW Dragonflight. Das ist die große Erweiterung, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Wer sich Dragonflight vorbestellt hat, der kommt ab jetzt in den Genuss, die neue Klasse spielen zu dürfen.

Doch viele Spieler sind mit dem Spielen noch gar nicht so weit gekommen. Denn vorher pumpten sie Stunden in das Aussehen der Rufer. Wir zeigen euch die Ergebnisse.

Was macht die Dracthyr so besonders?

Das ist wichtig: Drachen gehören zu der Geschichte von WoW fest dazu. Ihr trefft sie immer wieder im Spiel. Teilweise als kleinere Gegner in bestimmten Gebieten, teilweise aber auch als riesige, geschichtsträchtige Charaktere in Form von Bossen und NPCs.

Schon lange wünschten sich Spieler, tiefer in die Geschichte von WoW eintauchen zu können und selbst die Kontrolle über Drachen als eigene, spielbare Charaktere zu haben. Mit Dragonflight ist das nun endlich möglich. Blizzard spendiert seinen Kunden die Möglichkeit, sich selbst Charaktere des neuen Drachen-Volks Dracthyr zu erstellen und diese auch ins kleinste Detail optisch anzupassen.

Ein Blick auf die erste von 6 Kategorien beim Design der Drachengestalt

So viel gibt’s zu tun: Wenn ihr euch jetzt einen Dracthyr erstellt, dann könnt ihr deren Drachengestalt und Menschengestalt anpassen. Über 40 einzelne Optionen vom Design der Ohren und Hörner über Muster bis Schmuck, Ketten und die Unterwäsche (bei der humanoiden Gestalt) stehen euch zur Verfügung. Bei so vielen Anpassungsmöglichkeiten sieht kaum ein Drache aus wie der andere.

Wir zeigen euch hier ein paar Ergebnisse von uns und aus der Community. Auf Twitter schreibt HighHrothgal: „Ich habe etwa 2 Stunden im Charakter-Creator verbracht und bin nun endlich fertig“. Der Charakter heißt Aenashk.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In einem anderen Video stellt „OK_Fae“ das Ergebnis von 5 Stunden Arbeit im Charakter-Editor vor. „Der neue Zeitverlorene Protodrache“ wird in der Beschreibung gescherzt, weil die Erstellung so viel Zeit fraß.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auf reddit haben Nutzer auch großen Spaß daran, ihre Dracthyr mit der Community zu teilen. Ein Thread, der extra zu diesem Thema erstellt wurde, sammelte bereits über 200 Kommentare. Wir zeigen euch ein paar Screenshots daraus.

Drachen aus der MeinMMO-Redaktion: Cortyn, Benedict und ich wurden auch vom Drachenfieber erwischt. Zwar steckten wir nicht mehrere Stunden in das Design, sind aber trotzdem sehr zufrieden und finden den Editor sehr gelungen. Übrigens, für den perfekten Drachennamen haben wir einen Guide!

Dracthyr von Cortyn Dracthyr von Cortyn in der menschlichen Form 1. Dracthyr von Benedict 2. Dracthyr von Benedict Dracthyr von Patrick

Mit diesen Einblicken in die verschiedensten Dracthyr findet ihr gute Inspiration für eure eigenen Charaktere. Ob ihr auch bekannte Drachen wie Spyro nachahmen wollt oder euch vom Steampunk-Thema inspirieren lasst: Alle Türen stehen euch offen.

Habt ihr ein Lieblingsdesign für euren Char schon gefunden? Wenn ja, dann könnt ihr ja endlich mit dem Spielen loslegen. Damit alles glattläuft, nehmen wir euch mit unserem großen Evoker-Guide für Tanks, DDs und Heiler an die Hand.