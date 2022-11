Dracthyr haben in WoW tausende Möglichkeiten zur Anpassung – Aber das ist ein Problem, sagen Spieler

In vielen Beiträgen fordern Spieler deswegen, dass sich die unterschiedlichen Formen der Dracthyr separat anpassen lassen. So ließe sich zumindest verhindern, dass die wenigen angezeigten Teile absolut nicht zur gewählten Drachenrüstung passen. Im mindesten Fall sollten sich Schultern und Gürtel für die Drachenform schlicht verstecken lassen.

Es ist zwar ohnehin ratsam, nach Möglichkeit immer in der humanoiden Form zu spielen , aber sobald ein Angriffszauber gewirkt wird, verwandeln sich Dracthyr automatisch in Drachen – ähnlich wie Worgen.

Einen Dracthyr zu spielen ließ mich realisieren, wie wichtig es ist, meine Ausrüstung zu sehen, um das Spiel zu genießen. Ich war zu 100 % sicher, dass ich diese Erweiterung einen Dracthyr spielen würde. […] Mir gefallen beide Specs. Aber was ich bemerkte und worüber ich nicht hinweg komme, ist der Fakt, dass ich nicht einmal meine Waffe in Drachenform sehen kann, wenn ich sie nicht gezogen habe.

Dazu kommt, dass sogar NPCs offenbar mehr Möglichkeiten haben. In Sturmwind etwa sitzt eine Dracthyr-Dame herum, die sich extra einen Krempenhut gekauft hat, „um besser in die Menge zu passen“ (via reddit ).

Was ist das Problem? Im Forum und auf reddit kommen immer wieder Threads auf, die sich über die Anpassungsmöglichkeiten der Dracthyr beschweren. Zwar loben Viele, wie viel sich schon an sich anpassen ließe. Es heißt sogar stellenweise: hätten andere Völker nur ein Drittel der Optionen, sei man schon glücklich.

-Die neuen Dracthyr richtig spielen – Schnell auf Lvl 70 Leveln – Alle Drachen-Anpassungen in einer Stunde finden – Alle Unterklassen und Talentskillungen – So kommt ihr schnell an Gold

Seit dem 16. November ist schon die neue Klasse von WoW Dragonflight spielbar: die Rufer der Dracthyr. Die Halbdrachen haben mehr Anpassungsmöglichkeiten als jedes andere Volk in World of Warcraft. Trotzdem beschweren sich die Spieler, denn dadurch sind andere Optionen zu eingeschränkt.

