Wenn ihr in WoW die neue Klasse Evoker spielt, solltet ihr eine bestimmte Fähigkeit immer nutzen

Die neuen Rufer der Dracthyr in WoW: Dragonflight können zwischen einer Drachenform und einem menschlichen Aussehen wechseln. Das geht sogar automatisch mit einer besonderen Fähigkeit und bringt enorme Vorteile – vor allem, wenn ihr levelt oder Dungeons bezwingt.

Was ist das für eine Fähigkeit? Wie Worgen verfügen Dracthyr über zwei Formen, zwischen denen sie wechseln können. Gewählte Identität (engl.: „Chosen Identity“) verwandelt euch automatisch in eure Antlitz-Form, wann immer ihr nicht im Kampf seid oder gerade die Fähigkeit Segeln nutzt.

Ihr erhaltet die Fähigkeit zusammen mit dem Antlitz selbst beim Abschluss der Einführungs-Kampagne der Dracthyr, die ihr seit Phase 2 des Pre-Patches vom 16. November spielen könnt. Furorion oder Ebenhorn erklären euch den Zauber in einer kurzen Quests.

Warum ist „Gewählte Identität“ so wichtig? Solange ihr in der Antlitz-Form seid, habt ihr eine deutlich erhöhte Lebens-Regeneration. Die ist so stark, dass ihr unter Umständen auf Heilung oder Essen verzichten könnt, wenn ihr gerade zwischen zwei Kämpfen reist.

Das ist vor allem in Dungeons oder beim Leveln nützlich, wo ihr vielleicht nicht immer daran denkt, automatisch zu wechseln (oder schlicht keine Lust habt). Ihr spart euch damit aber wertvolle Zeit, Mana des Heiler oder schlicht Gold, welches in Dragonflight ohnehin nicht mehr so leicht zu bekommen ist.

Gewählte Identität ist eine Aura. Das bedeutet, der Zauber bleibt so lange aktiv, bis ihr ihn selbst wieder auflöst. Wenn ihr mehr zur neuen Klasse wissen wollt, findet ihr auf MeinMMO unseren großen Evoker-Guide mit Builds für DPS & Heiler.

Wollt ihr wissen, warum wir überhaupt auf die Dracheninseln reisen? In einem neuen Cinematic verraten euch das die Drachen-Aspekte selbst, aber Spoiler-Warnung!

Gewählte Identität hilft euch beim Leveln und in Dungeons

Wollt ihr in Dragonflight nach dem Release am 29. November besonders schnell als Dracthyr leveln, ist Gewählte Identität quasi Pflicht. Die Funktion spart euch Zeit und ermöglicht es euch, nahezu ohne Pause Gegner zu bekämpfen, wenn ihr ohnehin kurz laufen müsst.

Beachtet, dass es bereits jetzt einige Probleme gibt, durch die ihr Fähigkeiten nicht einsetzen könnt. Die hängen mit Addons zusammen und lassen sich leicht beheben. Zum Release wird es vermutlich zumindest in den ersten Tagen zu ähnlichen Problemen kommen.

Leveln geht in Dragonflight übrigens wahnsinnig schnell. Allein die Levelphase bis Stufe 70 soll in etwas über 3 Stunden zu machen sein, wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft. Das ist etwa so lang wie der Weg bis Stufe 60:

