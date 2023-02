WoW: Charakter wird in 200 Tagen Stufe 70, berührt niemals Land

Der eigentliche Zeitaufwand in aktiver Spielzeit ist hingegen ziemlich gering. Die 5 Pet-Battle-Quests brauchen zusammen vielleicht 5-6 Minuten, wenn man einen Charakter bei jedem der relevanten Trainer stehen hat. So muss Cheatcho nur jedes Mal durch die 5 Charaktere loggen, den Haustierkampf rasch beenden und anschließend mit „Chica“ die Questbelohnung einlösen. Daher ist die tatsächliche „reine Spielzeit“ deutlich geringer.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um das Maximal-Level zu erreichen. Manch einer questet, andere spielen PvP oder besuchen Dungeons. Doch immer wieder gibt es ein paar Spielerinnen und Spieler, die sich ganz besondere Ziele setzen. Ein Beispiel ist hier etwa „Doubleagent“, der niemals über die Startinsel hinausgekommen ist und einen neutralen Pandaren auf Stufe 70 besitzt. Auf einem ähnlichen Level von „verrückt“ ist Cheatcho. Der ist nicht auf der Startinsel geblieben – er hat seine Startinsel nämlich niemals erreicht und ist trotzdem Stufe 70 geworden.

Eine Pandaren in World of Warcraft ist Stufe 70 geworden und hat das Startgebiet nicht einmal erreicht. Kein Boost ist dabei im Spiel – sondern sehr, sehr viel Ausdauer.

