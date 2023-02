10 Sätze, die ihr in World of Warcraft niemals hören wollt

Einige Sätze wollt ihr in World of Warcraft niemals von euren Mitspielern hören. Wir haben 10 davon, die euch sofort den Angstschweiß auf die Stirn treiben werden.

World of Warcraft ist im Kern ein soziales Spiel. Wer erfolgreich sein will, muss mit seinen Gruppenmitgliedern in Kontakt stehen und zumindest ein paar Worte wechseln. Während die meisten dieser Gespräche durchaus nett und positiv verlaufen, gibt es doch ein paar Sätze, die jeder und jede schon viel zu oft gehört hat und die sofort alte Traumata ans Tageslicht befördern.

Wir stellen euch 10 Sätze vor, die ihr in World of Warcraft niemals hören wollt – aus gutem Grund.

1. „Da hättest du abspotten müssen“

Kommunikation zwischen zwei Tanks in Raids läuft in der Regel recht einsilbig ab. Meistens ist das nur „Spott“, gefolgt von „Hab“ und dann „Du bist“. So mögen wir unsere Tanks. Kurze, präzise Ansagen, mit denen sie den Boss abwechselnd auf sich ziehen.

Das ist in aller Regel notwendig, weil die meisten Bosse stapelbare Effekte haben, die sie auf Tanks anwenden. Ein einzelner Tank würde nach einer Weile umfallen, daher ist es ein „Hin und Her“, wie der Takt, der den Rest des Kampfes angibt.

Wenn aber „Du hättest abspotten müssen“ zu hören ist, kann man förmlich durch den Bildschirm riechen, wie die Luftt vom Angstschweiß der Heiler geschwängert ist. Denn wird der Rhythmus einmal gebrochen, führt das in aller Regel dazu, dass einer der beiden Tanks quasi sofort aus den Latschen kippt oder ganz besonders viel Aufmerksamkeit der Heiler braucht.

In manchen Bosskämpfen kann man sich solche Fehler gar nicht erlauben und dann weiß nach einem solchen Satz bereits der ganze Raid, dass jetzt ein sehr qualvoller und lange dauernder Wipe ansteht.

Abspotten vergessen? Das kann oft zu einem schmerzhaften Tod führen.

2. „Der Heal war eigentlich durch“

Durch den bekannten Blog von „Onkel Barlow“ zum Meme geworden und doch auch unzählige Male unbeabsichtigt zitiert. Gerade Tank-Spieler kennen das Problem in Dungeons und Raids, wenn der Lebensbalken sich langsam aber sicher der Null entgegen neigt und alle starken Fähigkeiten bereits auf Cooldown sind. Eine Heilung wäre schön – doch die bleibt aus. So fällt man wenige Sekunden später komplett unnötig tot zu Boden, dicht gefolgt vom Rest der Gruppe. In der Fehleranalyse fällt dann vom Heiler der unheilvolle Satz.

Bei der Analyse ergibt sich dann meistens, dass der Heiler entweder sich selbst, irgendein Hunter-Pet oder den herumspringenden Magier geheilt hat, aber eben nicht den Tank. In 20 % der Fälle hat der Heiler auch einfach gar nicht geheilt, sondern war gedanklich wohl auf TikTok oder YouTube unterwegs.

3. „Wie stellt man den Dungeon auf Mythisch um?“

Vor dem wöchentlichen Reset noch eben entspannt eine „Mythisch+10“ erledigen, um den letzten Slot in der Schatzkammer auszufüllen. Viele kennen das. Doch am späten Abend sind kaum noch Freunde online, sodass man sich zum Beitritt einer Randomgruppe entschließt – da drückt man ein Auge zu.

Auf den ersten Blick sehen alle Mitglieder solide aus, doch beim Betritt des Dungeons fehlt der Born der Macht, um den Schlüsselstein einzulegen – denn der Dungeon steht noch auf „Normal“. Ein Fehler, der oft passiert.

Dann allerdings fällt der Satz „Wie stellt man den Dungeon auf Mythisch?“ und spätestens jetzt sollten alle Alarmglocken klingeln. Denn wenn der Gruppenanführer diese Information nicht kennt, ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches erhöht, dass es nicht die einzige Information zu Dungeons ist, die noch nicht zu ihm vorgedrungen ist.

Verwirrung. Immer wieder gut.

4. „Ups, ich hab den Geist freigelassen“

Dass Charaktere in World of Warcraft mal sterben, das kommt einfach vor. Egal ob im Raid oder einem Dungeon, irgendwann beißt jeder mal ins Gras. Das wäre an sich gar nicht so schlimm, solange ein Gruppenmitglied in der Lage ist, den Toten wiederzuleben. Das kostet nur knapp 10 Sekunden, dann kann es auch schon weitergehen.

Allerdings könnte man auch den „Geist freilassen“, um manuell zur Gruppe zurückzulaufen. In vielen Fällen ist das eine gute Idee, wenn der Laufweg recht kurz ist. Es ist allerdings fatal, wenn der Weg recht weit ist. Gerade bei manchen Dungeons ist es so, dass vor dem Endboss eine besonders harte Gruppe wartet, die den einen oder anderen Charakter aus den Latschen haut. Lässt die betroffene Person nun den Geist frei, bedeutet das Warten. Laufwege von bis zu zwei Minuten sind da keine Seltenheit und sorgen dafür, dass aus einem „Locker in der Zeit geschafft“ ein knappes Rennen wird.

Denn bis der letzte Spieler wieder bei seinen Mitstreitern ist, müssen alle warten …

5. „Wo ist unser Jäger?“

Ein Satz, den man häufig liest, nachdem jemand den Geist freigelassen hat. Eigentlich ist genug Zeit verstrichen, dass man längst wieder bei der Gruppe sein könnte, doch irgendwie taucht das letzte Gruppenmitglied einfach nicht auf. Ein Blick auf die Karte des Dungeons offenbart dann, dass der fehlende Spieler durch irgendwelche Gänge irrt, die in einen ganz anderen Teil der Instanz führen – er hat sich verlaufen.

Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber es ist immer der Jäger.

Wenn ihr euch also fragt, warum manche Dungeons eher „Schlauchlevel“ sind – schaut euch mal ganz kritisch den nächsten Jäger in eurer Gruppe an. Dann wisst ihr, warum.

Es sind immer die Hunter mit ihren Pets.

6. „Ach, ich hab mein Pet vergessen“

Heiler und Tanks in World of Warcraft müssen eine Menge wegstecken können. Traumatische Erfahrungen sind da an der Tagesordnung. Doch selbst hartgesottene Krieger-Tanks mit einem Ruhepuls von 15 beginnen zu hyperventilieren, wenn im Chat ein Satz wie „Wo ist mein Pet?“ oder „Ach, hab mein Pet vergessen“ fällt.

In aller Regel liest man den Satz nämlich, nachdem man in einem Dungeon eine Abkürzung genommen hat und von einer höheren Ebene auf eine tiefere gesprungen ist.

Das führt dazu, dass das Tier oder ein Dämon nach Wahl sich nun seinen eigenen Weg durch den Dungeon sucht. Dabei winkt die Kreatur fröhlich allen Feinden zu, die man eigentlich umgehen wollte und führt sie zielsicher zur Gruppe.

Oft führt das dazu, dass Dutzende Gegnergruppen gleichzeitig bei den „Helden“ aufschlagen. Tanks zünden all ihre Cooldowns, Heiler schicken ein Stoßgebet zum Licht und DPS-Spieler freuen sich für 3,27 Sekunden über „echt krassen Flächenschaden“, bevor man sich für einen Respawn entscheidet.

Inzwischen hat Blizzard da zwar an vielen Stellen nachgebessert, sodass sich Tiere einfach zu ihren Meistern teleportieren – doch nicht immer ist das der Fall.

7. „Kurz afk“

Es sind zwei kleine Worte und doch ist die Lüge dahinter meist riesig. Es ist Raidabend und man hat sich mit 15 anderen Spielerinnen und Spielern versammelt, um gemeinsam den neuen Schlachtzug zu bewältigen.

Eigentlich sind die Regeln klar.

Eigentlich kennt jeder die Regeln.

Eigentlich weiß auch jeder, dass es feste Pausenzeiten gibt, auf die man sich geeinigt hat.

Und ja, auf den ersten Blick ist es natürlich nicht schlimm, wenn man mal eben eine Minute afk muss. Auf der anderen Seite stiehlt man damit 15 anderen Leuten jeweils eine Minute.

Schlimmer noch, entwickelt sich daraus dann immer ein „AFK-Parade“, in der die Leute sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben.

Spieler A: „Kurz 2 Minuten afk.“

5 Minuten vergehen.

Spieler B: „Wenn A noch afk ist, bin ich auch noch kurz weg.“

3 Sekunden vergehen.

Spieler A: „Re.“

Aber dabei sprechen wir noch von dem „guten“ Fall, bei dem Spieler auch tatsächlich wiederkommen. Manchmal tun sie das nämlich nicht.

Ganz groß sind dabei dann auch immer die Storys, die zumeist einen Tag später folgen: „Ja, meine derzeitige Mitbewohnerin zieht bald aus wollte zum Abschied noch spontan eine Feier veranstalten, deshalb kam ich aus der Küche dann nicht mehr weg und hab euch vergessen.“

Ja, du weißt ganz genau, wer gemeint ist, mein schurkiger Freund.

8. „Hat wer einen Rep-Bot dabei?“

Eine so unschuldig gestellte Frage, hinter der doch zumeist der Fakt steht, dass ein Spieler in der Gruppe seine Ausrüstung vor dem Besuch im Raid oder Dungeon nicht repariert hat. Die Rüstung ist rot, die Waffe unbrauchbar und der Charakter bis zur Reparatur nutzlos.

Selbstverständlich geschieht dieser Vorfall nur in Dungeons, in denen man nicht aufsitzen kann und daher kein „Händler-Mount“ verwenden kann, das die Reparatur übernimmt. Bonuspunkte gibt es, wenn auch kein Hexenmeister in der Gruppe vorhanden ist. In dem Fall muss der kaputte Spieler nämlich erst den Ruhestein nehmen, reparieren und dann zur Instanz zurückeiern, während der Rest der Gruppe Däumchen dreht oder die halbe Sammlung an Spielzeugen auf den Boden erbricht.

Manchmal will man einfach nur noch weinen.

9. „Ich hab doch gekickt!“

Auch wenn Kämpfe in World of Warcraft im Laufe der Jahre immer komplexer wurden, auf die einzelnen Mechaniken heruntergebrochen ist die Grundstruktur oft recht simpel. Oft muss man auswendig lernen, welche Fähigkeiten bei welchen Mobs unterbrochen werden müssen. Je nach Schwierigkeit des Inhalts kann ein einzelner Zauber über Leben und Tod entscheiden.

Oft werden daher Zuständigkeiten eingeteilt. „Der Mönch kickt das Mond-Symbol.“

Der große Augenblick kommt. Der Feind mit dem Mond-Symbol wirkt den einen, verheerenden Zauber. Der Balken füllt sich … der Zeitpunkt des Mönches kommt … und verstreicht.

Dass die Leute trotzdem darauf beharren zu sagen: „Ich hab doch gekickt“, das ist eigentlich eine kleine Frechheit. Denn dass das offenbar nicht der Fall war, kann man zweifelsfrei an der ganzen Gruppe erkennen, die mit säuerlichem Brummen den Geist freilässt.

10. „Also in meinem Main-Raid spielen wir den Boss ja anders“

Neue Bosse zu lernen, das ist in World of Warcraft immer schwierig. Die Raidleitung hat es oft schon schwer genug, allen Spielerinnen und Spielern die Mechaniken zu erklären, die Tanks zu koordinieren und die verschiedenen Heil-Cooldowns einzuteilen. Besonders harte Raid-Bosse brauchen einfach etwas Übung, bis die Taktik und die Vorgehensweise sitzt.

Doch spätestens nach dem zweiten Wipe kommt immer ein Spieler (es ist immer der Random, der noch nie dabei war) und sagt: „Also in meinem Main-Raid spielen wir den Boss ja anders“ und dann ungefragt erklärt, was für eine Taktik man dort benutzt. Das Ergebnis ist nun, dass die noch lernenden Spieler heillos verwirrt sind und beide Taktiken durcheinander werfen, was zu heillosem Chaos führt.

Bonus-Punkte gibt es auch hier wieder, wenn der entsprechende Spieler nach dem nächsten Wipe die Gruppe verlässt. Alle verwirren und sich dann aus dem Staub machen ist irgendwie auch eine ganz besondere Art des Trollens.

Bonus: „Ich komm mit meinem Twink mit“

Ein Satz, der meistens dann fällt, wenn der eigene Hauptcharakter gut ausgerüstet ist und der aktuelle Content zumindest einmal erfolgreich bewältigt wurde. Man möchte etwas neues ausprobieren und so ist sichergestellt, dass jede Beute einen Nutzen hat.

Und natürlich ist der Twink ein Schattenpriester, bei dessen Spielstil und Talentverteilung man sich „noch nicht so ganz sicher ist“, der 3 unbelegte Sockelplätze aufweist, keine Verzauberungen und ein blaues Heiler-Trinket angelegt hat, weil „einfach nichts besseres droppen will“.

Dank dieser tatkräftigen „Verstärkung“ werden die Bosskämpfe länger und Kämpfe, die man eigentlich auf Farmstatus hatte, bekommen plötzlich eine neue Schwierigkeit. Quasi den „Twink“-Affix.

Wenn ihr diesen Satz hört, ist das quasi eure letzte Chance, um noch schnell das Weite zu suchen oder euch eine passende Ausrede einfallen zu lassen. Vielleicht will eine Mitbewohnerin ja eine Abschiedsparty feiern.

Habt ihr noch weitere Sätze auf Lager, die euch sofort “triggern”, weil ihr wisst, dass es nun bergab geht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!