WoW: Dragonflight – Welche Klasse macht am meisten Spaß?

13 Klassen kämpfen in World of Warcraft um einen Titel. Denn wir wollen wissen: Welche Klasse macht am meisten Spaß?

Seit knapp 3 Monaten ist World of Warcraft: Dragonflight live. Blizzards MMORPG hat inzwischen bereits einen Patch bekommen und der nächste steht schon in den Startlöchern. Dabei brachte Dragonflight zahlreiche Veränderungen mit sich. Nicht nur gab es bereits im Pre-Patch das neue Talentsystem, auf dem Weg zu Stufe 70 warteten auch noch einmal 10 Talentpunkte, um die eigene Skillung noch zu verfeinern.

Nach gut 3 Monaten wird es Zeit, mal wieder in die Spielerschaft hineinzuhorchen und zu schauen, welche Klasse am meisten Spaß macht. Immerhin gibt es inzwischen 13 verschiedene Klassen und 38 verschiedene Spezialisierungen, die nochmal eine Vielzahl an unterschiedlichen Skillungen aufweisen, um den Spielstil zu individualisieren oder für bestimmte Situationen gewappnet zu sein.

Daher wollen wir wissen: Welche Klasse in World of Warcraft Dragonflight macht am meisten Spaß?

Beachtet bitte, dass es bei dieser Umfrage nicht zwingend darum geht, welche Klasse ihr aktuell als euren „Main“ spielt, sondern darum, welche Klasse euch den meisten Spaß bereitet – das muss ja nicht identisch sein.

Welche einzelnen Kriterien ihr dafür festlegt, ist ganz euch überlassen. Immerhin ist Spaß sehr subjektiv und was für die eine Spielerin absolut nervig ist, findet der nächste Spieler vielleicht interessant und unterhaltsam. Hier ein paar Anhaltspunkte, an denen ihr euch orientieren könnt (aber nicht müsst!):

Hat die Klasse interessante Talentbäume?

Ist die „Rotation“ der Fähigkeiten interessant und spaßig?

Bringt die Klasse der Gruppe einen relevanten Vorteil?

Kann die Klasse schwierige Aufgaben auch alleine meistern?

Ist die Klasse optisch ansprechend? (Transmog, Zauber-Effekte, Glyphen)

Kann die Klasse verschiedene Rollen ausfüllen?

Aber kommen wir nun zur Umfrage. Ihr habt nur eine einzige Stimme:

Wenn ihr wollt, dann lasst uns gerne noch einen Kommentar da und erklärt, warum die von euch gewählte Klasse euch am meisten Spaß bereitet.