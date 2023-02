Ohne Addons geht in World of Warcraft wenig. Wir verraten euch, was die beliebtesten Addons sind und was sie bringen.

Interface-Addons sind aus dem modernen World of Warcraft kaum noch wegzudenken. Durch diese Modifikationen kann nicht nur das Interface in großem Rahmen angepasst werden, auch lassen sich damit Informationen herausfiltern oder deutlicher anzeigen, die ansonsten verborgen wären. Egal ob man PvE, PvP, Rollenspiel oder Handel im Auktionshaus betreibt – Addons sind fast immer Pflicht.

Solche Addons werden auf vielen unterschiedlichen Seiten angeboten, die wohl bekannteste davon ist „Curse“, inzwischen besser als „Curseforge“ bekannt. Wir zeigen euch die 5 beliebtesten Addons und verraten, warum ihr sie braucht.

1. Details! Damage Meter

Von einigen verflucht, von anderen geliebt – doch „Damage Meter“ sind aus dem modernen World of Warcraft nicht mehr wegzudenken. Das Tool lässt euch auf einen Blick erkennen, welcher Mitstreiter gerade wie viel Schaden verursacht oder wie viele Aktionen durchführt.

Entgegen vieler Vorurteile hilft Details nicht nur dabei, um vor anderen mit der eigenen Leistung angeben zu können, sondern hat seine Stärken vor allem in den Analyse-Funktionen. Klare Listen und Graphen helfen dabei zu erkennen, wo Schwierigkeiten in einem Kampf entstehen, wie und woran Spieler etwa gestorben sind und wann entsprechende Fähigkeiten oder Buffs verwendet wurden.

Details ist klein und übersichtlich – und doch mächtig.

Wer sich die Zeit nimmt, sich mit Details! auseinanderzusetzen, kann nicht nur die Leistung des eigenen Charakters verbessern, sondern auch die Gruppenmitglieder besser einschätzen und das allgemeine Spielverständnis steigern.

Auch wenn es viele weitere Alternativen gibt, wie etwa Recount, hat sich „Details!“ in den letzten Jahren zum Standard entwickelt, der am weitesten verbreitet ist.

Download-Link zu Details! Damage Meter auf Curseforge

2. Deadly Boss Mods (DBM)

Für viele PvE-Fans wird DBM als absolutes Pflicht-Tool gesehen, denn es erleichtert den Einstieg in Bosskämpfe durch übersichtliche Anzeigen deutlich. Wer DBM oder ein vergleichbares Addon (wie BigWigs) nicht besitzt, wird in vielen Gruppen gar nicht erst mitgenommen.

Von Außenstehenden kommt häufig die Kritik, dass Addons wie DBM „das Spielen übernehmen würden“ – aber das entspricht nicht der Realität. DBM ist ein Tool der reinen Unterstützung und vereinfacht es, Fähigkeiten von Bossen zu verinnerlichen und sich darauf vorzubereiten.

So ist DBM in erster Linie in der Lage, verschiedene Zeitbalken anzeigen zu lassen, die genau angeben, wann ein Boss eine bestimmte Fähigkeit einsetzt. Das ist nämlich in der Regel von einem festen Timer abhängig und lässt sich daher genau voraussagen.

Die zweite Funktion ist das kommunizieren von klaren Ansagen, um den Überblick zu bewahren. Wenn ein Spieler etwa vergessen hat, was bei einer bestimmten Fähigkeit zu tun ist, dann blendet DBM immer einen kurzen Warnhinweis ein. Etwa „Achte auf den Boden“, wenn man einem negativen Effekt ausweichen muss oder „Versammelt euch“, wenn man zu den anderen Gruppenmitgliedern laufen muss.

Download-Link zu Deadly Boss Mods (DBM) auf Curseforge

3. WeakAuras

Zu erklären, was WeakAuras alles kann, würde vermutlich mehrere Bücher füllen. Es ist eines der mächtigsten Addons von World of Warcraft überhaupt.

In den meisten Fällen erfüllt WeakAura ähnliche Aufgaben wie Bossmods, erlauben aber deutlich mehr Anpassungen. So kann man sich verschiedenste Abklingzeiten und Timer anzeigen lassen. Wer mehr will, kann auch etwa den Erhalt besonderer Buffs optisch hervorheben oder klare Warnsignale erstellen, wenn wenn etwa ein wichtiger Buff in der Gruppe fehlt.

Andere Funktionen sind komplexer, so war es etwa während „Shadowlands“ üblich, eine WeakAura zu besitzen, die beim Durchqueren des Labyrinths in Tirna Scithe behilflich war.

Sehr, sehr, sehr viele Einstellungen.

Tatsächlich gibt es inzwischen so viele unterschiedliche „Weak Auren“ („WAs“, dass es eine ganze Website nur mit unterschiedlichen WAs gibt – die Auswahl ist schier endlos auf wago.io.

Wer selbst mit WeakAuras experimentieren will, sollte dafür viel Zeit einplanen – denn das Addon ist extrem umfangreich und komplex, erlaubt aber einen Detailgrad an Anpassung, die man bei anderen Interface-Erweiterungen vergeblich sucht.

Downloadlink zu WeakAuras auf Curseforge

4. Raider.IO Mythic Plus, Raid Progress, and Recruitment

Ein weiteres, in der Community deutlich umstrittenes Addon und doch in vielen Bereichen kaum noch wegzudenken. Dieses Interface-Addon ist quasi eine Erweiterung der Website Raider.IO und überträgt viele der Funktionalitäten ins Spiel.

Wenn ihr über andere Personen in der Gruppensuche oder eurer Gildenliste hovert, bekommt ihr sofort nützliche Informationen zum Fortschritt dieses Charakters angezeigt. So lässt sich auf einen Blick erkennen, wie viele Raidbosse ein Charakter bereits bezwungen hat, wie seine aktuelle Wertung im Bereich „Mythisch+“ ausfällt und wie viele erfolgreiche Runs in hohen Dungeons er oder sie schon bewältigt hat.

Von manchen gehasst, von anderen geliebt: Raider.IO

Das Addon war so beliebt, dass Blizzard einen Teil der Funktionalität inzwischen fest in World of Warcraft verbaut hat.

Gerade für Personen, die häufig Raids mit Spielern aus der Gruppensuche zusammenstellen, ist Raider.IO ein erster, solider Indikator um Anhaltspunkte über die Tauglichkeit eines Charakters in Erfahrung zu bringen.

Downloadlink zu Raider.IO Mythic Plus, Raid Progress, and Recruitment auf Curseforge

5. Auctionator

Für viele ein Buch mit sieben Siegeln, für andere das „wahre“ Spiel in World of Warcraft – das Sammeln von Gold, egal ob durch Farmen oder das Auktionshaus.

Auctionator lässt euch das ganze Auktionshaus scannen und fügt anschließend sämtlichen Gegenständen im Tooltip einen Preis hinzu. So könnt ihr auf einen Blick sehen, was ein Gegenstand in eurem Inventar gerade für einen Wert im Auktionshaus erzielen würde.

Doch das Tool macht noch mehr. Wenn ihr Handwerker seid und einen Stück Rüstung bauen wollt, berechnet Auctionator bereits im Handwerksfenster, was sämtliche Materialien an Gold kosten würden.

Mehr Übersicht über eure Funktionen.

Dazu gibt es auch komplexere Funktionen. Ihr könnt Einkaufslisten erstellen, die euch das Navigieren im Auktionshaus vereinfachen oder Präferenzen einstellen, wann und wie ihr Gegenstände im Auktionshaus verkaufen möchtet.

Download-Link zu Auctionator auf Curseforge

Wie installiert man Addons? Addons könnt ihr manuell installieren, indem ihr die entsprechenden Dateien im WoW-Ordner in Interface/Addons kopiert. Deutlich einfacher geht das allerdings, wenn ihr dafür ein zusätzliches Programm verwendet, denn dann fällt das regelmäßige updaten aller Addons deutlich einfacher. Eine Möglichkeit dafür ist WoWUp, das wir euch hier vorgestellt haben.

Kosten Addons etwas? Grundsätzlich gilt dabei: Interface-Addons und ihre Benutzung sind kostenlos. Da Addons aber zumeist von Privatpersonen in ihrer Freizeit – und oft mit großen Zeitaufwand – entwickelt werden, sollte man nach Jahren der Nutzung vielleicht darüber nachdenken, die Addon-Entwickler mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Entsprechende Spenden-Links findet ihr in der Regel auf den Download-Seiten von Curse.

Was sind eure liebsten Addons? Ohne welche Addons könntet ihr WoW gar nicht mehr spielen?