Spieler vergleichen Raids in Final Fantasy XIV und WoW, kommen auf betrunkene Metalheads im Auto

World of Warcraft und Final Fantasy XIV sind zwei der größten MMORPGs. Jeder der beiden Genrevertreter hat seine eigene Fanbase. Spieler vergleichen nun, wie sich die Endgame-Inhalte in beiden Titeln anfühlen. Dabei kommen sie auf einen merkwürdigen Vergleich.

Wie fühlt sich das Endgame in Final Fantasy XIV an? Der User DarlElfMagic im reddit-Forum fragt die Community, welchen der beiden MMORPGs sie bevorzugen. Für ihn sei FF14 ganz klar das bevorzugte MMORPG. Er habe bei diesem Spiel mehr Kontrolle über das Geschehen als bei World of Warcraft.

Sowohl die Story als auch die unterschiedlichen Völker seien bei Final Fantasy XIV besser designt als in WoW. Die Storys seien sogar Teil der Raids. Jedes Volk würde sich zudem einzigartig anfühlen. Hinzu käme, dass jeder Raid in FF14 belohnt werden würde, wohingegen es bei WoW vorkommen würde, dass man nichts droppt.

Viele andere User pflichten vor allem bei den Raids bei: Bei FF14 würde sich alles strukturierter anfühlen. Spieler müssten vorher viele Tutorial-Videos anschauen, um die Bossmechaniken zu verstehen. Dadurch seien sie besser vorbereitet als Spieler in WoW.

Final Fantasy XIV wurde kürzlich um den Dawntrail-DLC erweitert. Im folgenden Trailer könnt ihr euch das Add-on anschauen:

FF14 sei strukturiert, WoW das pure Chaos

Wie fühlt sich das Endgame in World of Warcraft an? Die Mythic-Plus-Raids seien hingegen das Beste, was es in MMORPGs geben würde. User Lamplorde beschreibt die Raids als Härtetest, bei dem man eine Dose Redbull trinken und beweisen müsse, dass man parallel einparken könne, während man in einem Auto voller betrunkener Metalheads Trash hören würde.

Was er mit dem Vergleich meint, erklärt er weiter:

WoW sei nicht auf Erinnerung, sondern auf Reaktion ausgelegt. Man könne beides mit Übung verbessern. Bei World of Warcraft müsse man nur weniger Videos schauen.

WoW sei mehr „Trail and Error“. Er persönlich mochte WoW deshalb lieber, weil FF14 zu strukturiert und deshalb stressiger sei. Man fühle sich, als müsse man für einen Test lernen und hätte Angst, dabei zu versagen.

Andere User stimmen ihm zu, dass sie aus diesen Gründen mehr Spaß mit WoW hätten. Final Fantasy XIV würde sich „roboterhafter“ anfühlen als World of Warcraft, weil die Mechaniken im MMORPG von Square Enix viel statischer seien.

Was ist nun besser? User Gallina_Fina fasst gut zusammen, dass keines der beiden MMORPGs das andere ausstechen würde. Vielmehr hätte jedes Spiel seine Stärken und Schwächen.

FF14 hätte strukturiertere Bosskämpfe, bei denen man keine allzu schnelle Reaktionszeit bräuchte, solange man die Bossmechanik kennen würde.

WoW setzte viel mehr auf Reaktionen. Es sei spaßiger und jedes einzelne Gruppenmitglied könnte viel mehr für das Endergebnis eines Raids tun.

So oder so müsst ihr selbst entscheiden, welches der beiden MMORPGs eher nach eurem Geschmack ist. Sowohl Final Fantasy XIV als auch World of Warcraft bekommen in diesem Jahr sogar größere Erweiterungen spendiert, in denen neue Inhalte locken. Der DLC zu WoW steht bislang noch aus: WoW: The War Within – Alles Wichtige zu Beta, Release, Heldentalente, Kriegsmeute und Irdene Zwerge