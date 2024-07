WoW: Mehr als jeder Dritte liest keine Quest-Texte, kennt die Story kaum

Quest-Texte in World of Warcraft? Die muss man nicht lesen! Das denken offenbar viele. Denn nur ein kleiner Bruchteil liest die Quest-Texte wirklich.

World of Warcraft ist für viele Dinge bekannt. Zum einen ist da die extrem lange Lebensdauer von knapp 20 Jahren. Die geht natürlich damit einher, dass die Spielwelt inzwischen riesig ist und auch die Story entsprechend umfangreich. Für viele ist die Geschichte, also die Lore von Warcraft, sogar einer der Hauptgründe, um das MMORPG überhaupt noch zu spielen.

Doch wie viele Leute lesen überhaupt die Quest-Texte? Das wollte Blizzard auch wissen – und das Ergebnis ist ein bisschen ernüchternd.

Was ist das für eine Umfrage? Auf X hat der Account von World of Warcraft eine Umfrage gestartet und wollte wissen, wie aufmerksam die Spielerinnen und Spieler eigentlich die Quest-Texte im Spiel lesen. Insgesamt 4 Antworten gab es und das Ergebnis ist für so manch einen Story-Fan wohl etwas ernüchternd:

17,8 % geben an, dass sie „immer“ die Quest-Texte lesen.

25,9 % sagen, dass sie es nicht tun, wenn sie „gerade Gas geben“.

18,5 % lesen die Quest-Texte „nur bei den großen Quests“.

37,7 % fragen „Quest-Text?“ und lesen im Grunde gar keine Quest-Texte.

Oder anders gesagt: Etwas mehr als jeder 3. liest die Quest-Texte überhaupt nicht.

Warum lesen so wenige Quest-Texte? Viele spielen WoW aufgrund der Mechaniken und des Spielgefühls, für sie hat die Story eine untergeordnete Rolle. Zumal das Lesen von Quest-Texten auch in den allermeisten Fällen nicht notwendig ist, um eine Quest zu meistern. Die kurze Zusammenfassung bei den aktuellen Zielen sowie die Markierung auf der Weltkarte reicht in aller Regel aus, um die Aufgabe zu verstehen.

Dass viele Spielerinnen und Spieler die Quests auch nur ein einziges Mal oder nur bei den großen Hauptquests lesen, erscheint ebenfalls logisch. Man will wissen, was mit den namhaften Charakteren passiert, um die sich die Story dreht – was eher unbekannte NPCs so treiben, das ist nicht für alle gleichermaßen wichtig.

Wie kann man das beheben? Auf X (ehemals Twitter) werden einige Diskussionen darüber geführt, wie man die Quests ansprechender gestalten könnte, sodass man sich stärker dafür interessiert. Die Lösung scheint in vielen Fällen auf der Hand zu liegen: mehr Vertonung.

Selbst wenn nicht jede Quest mit aufwendiger Vertonung daherkommt, wie es aktuell nur bei den wichtigsten Missionen der Fall ist, wäre es doch hilfreich, wenn man eine Art „Vorlese-Stimme“ hätte, die einem die Mission vorträgt.

In der Classic-Variante von World of Warcraft gibt es das bereits durch ein Addon. Hier wird mittels KI eine Stimme generiert, die Quest-Texte vorliest – je nach Quest-Geber sogar mit anderer Vertonung.

Ob es so etwas auch einmal für die moderne Variante von World of Warcraft gibt und ob Blizzard vielleicht sogar ganz offiziell eine derartige Option anbietet, das bleibt abzuwarten. Wünschenswert wäre es, um den altbackenen „Quest-Texten“ einen etwas moderneren Anstrich zu geben.

Denn World of Warcraft ist voller toller Lore und großartiger Geschichten, auch in den Nebenquests. Da wäre es doch schade, wenn die am Ende nur knapp die Hälfte überhaupt mitbekommt. Wenn ihr bisher kaum Quests gelesen habt, haben wir hier die ganze Story von WoW zusammengefasst.