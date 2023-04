Dieses Addon verändert drastisch, wie ihr World of Warcraft wahrnehmt

Ein neues Addon revolutioniert das Questen in World of Warcraft. Alle Quests bekommen Sprachausgabe – und die klingt richtig gut.

World of Warcraft ist inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen. Auch wenn es immer wieder Modernisierungen gibt, sind einige Inhalte in der Struktur noch etwas veraltet.

Ein großer Kritikpunkt ist hier, dass Quests nicht vertont sind. Die allermeisten Quests sind noch immer veraltet in ihrer Darstellung: Es öffnet sich ein Textfenster, mit einigen Sätzen Text. Viele Veteranen lesen die Texte daher schon gar nicht mehr und auch Neulinge klicken oft nur schnell durch und rennen dann zu der blau markierten Stelle auf der Karte.

Dabei geht viel Story der Spielwelt Azeroths verloren, was aber wenig verwunderlich ist, immerhin wird sie nicht modern präsentiert.

Ein Addon verschafft hier jetzt Abhilfe, zumindest in WoW Classic und Wrath of the Lich King Classic.

Was ist das für ein Addon? Das Addon „VoiceOver“ gibt es aktuell nur für die beiden klassischen Varianten von Classic, ist aber extrem beeindruckend. Denn sämtliche NPC-Questtexte wurden dabei von KI vertont.

Das ist dabei kein „simples“ Text-to-Voice, das mechanisch und extrem künstlich klingt, sondern deutlich hochwertiger. Zwerge klingen wie Zwerge, Nachtelfen und Untote haben einen leichten, mystischen Hall in ihren Stimmen und es wird zwischen männlichen und weiblichen Questgebern unterschieden.

Wo kann man das Addon herunterladen? Wer das Addon „VoiceOver“ selbst mal in Classic ausprobieren will, kann sich VoiceOver auf Curse herunterladen. Es ist allerdings mit 1 GB für ein Addon ausgesprochen groß – das liegt aber rein an der Menge an Daten, die es benötigt. Immerhin sind Soundfiles für hunderte Quests und NPC-Dialoge enthalten.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt etwa der YouTuber Frostadamus:

Wie gut ist das Addon? Es gibt kleinere Fehler. Manchmal sprechen die NPCs etwa Satzzeichen aus, wie etwa „Dot Dot Dot“, wenn „…“ im Text vorkommt. Auch wenn der Charaktername im Questtext vorkommt, sagt die Stimme einfach ein generisches „Person“, also etwa „Hey, Person, kannst du mir nicht heute helfen?“

Doch das sind Einzelfälle und die Mehrzahl der Quests ist dadurch drastisch aufgewertet. Selbst mit diesen kleinen Fehlern werden die Quests viel interessanter und ansprechender präsentiert.

Was sagt Blizzard dazu? Bisher nichts. Allerdings dürften sich einige Veteranen daran erinnern, dass Blizzard in der Vergangenheit ein ähnliches Projekt bereits eingestampft hatte. Damals hatten sich einige Fans die Aufgabe gemacht, sämtliche Quests im Spiel zu vertonen. Das wurde von Blizzard untersagt, denn sie wollten nicht, dass andere Story-Content für WoW erstellen – und das Vertonen von Quests fiel darunter.

Im Fall des „VoiceOver“-Addons ist die Katze aber nun erstmal aus dem Sack und zeigt, wie gut das mit KI-Stimmen funktioniert und welchen Mehrwert das für die Spielwelt und die Story sein kann.

Viele würden sich Questtexten, die sie ansonsten komplett überspringen, wohl genauer widmen, wenn diese vollständig vertont sind. Bisher ist das nur bei den Highlight-Quests im Spiel der Fall – und dann auch nur bei den wichtigsten Charakteren.

Ob das Addon auch noch für Retail (also Dragonflight) erscheint, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von so einem Addon? Eine coole Sache, die WoW aufwertet? Oder sollte das verboten sein?