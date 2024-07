„Tanks und Heiler sangen ihren Namen“ – Wie eine Spielerin, die nur fischte, in WoW berühmt wurde

Wenn man World of Warcraft „falsch“ spielt, dann freut sich die ganze Gilde – und singt auch gerne mal ein Loblied auf eine fleißige Anglerin.

Wenn man an Videospiele mit bestimmten Namen denkt, dann haben die meisten ein klares Bild davon, was man in diesen Spielen anstellt. In World of Warcraft läuft man durch Dungeons und erledigt Quests. Oder etwa nicht? Manche Leute haben ihre helle Freude daran, den simpelsten Tätigkeiten nachzugehen. Und einige von ihnen gehen diesen Aufgaben sogar so ausdauernd nach, dass sie sich für alle Zeit einen Platz in den Köpfen ihrer Mitspieler sichern.

Was wurde erzählt? Im Subreddit von Elden Ring berichtet ein Spieler darüber, dass ein Freund von ihm Elden Ring liebt und bereits 15 Stunden gespielt hat – aber noch keine Höhlen, Dungeons oder ähnliches durchsucht hat. Auch kämpft er nicht gegen Bosse. Seit 15 Stunden probiert er Klassen aus und rennt im Grunde nur durch das erste Gebiet. Dennoch ist der Thread-Ersteller begeistert davon, dass ein Freund endlich Freude an seinem Lieblingsspiel gefunden hat.

Community erzählt eigene Geschichten: Der Thread brachte allerdings gleich mehrere weitere Beiträge von Spielerinnen und Spielern hervor, die über Bekanntschaften oder ihr eigenes Verhalten reden und wie sie Spiele „falsch“ oder „ungewöhnlich“ gespielt haben – und daran dennoch ihre helle Freude hatten.

Ich habe World of Warcraft gespielt, als es gerade ganz neu war. Einer unserer Leute spielte mit seiner Frau. Sie hat nur geangelt. 100 % der Zeit, Angeln ohne Ende. Unser ganzer Gildenvorrat quoll vor „seltenen“ Fischen über, die „schwer zu finden“ waren, Tanks und Heiler sangen ein Loblied auf die Fisch-Lady. 10 Gold für einen Stapel Nachtflossensuppe. Nicht heute, Auktionshaus, nicht heute.

Mehrere beschreiben darunter, dass sie ebenfalls Kollegen in ihren Gilden hatten, die für ihr Leben gerne im Spiel angelten, obwohl das im Grunde nur ein kleines, recht entspanntes Minispiel ist, bei dem man wenig mehr macht, als schlicht abzuwarten.

Andere berichten, dass auch ihre Partnerinnen manchmal Spiele etwas „sonderbar“ spielen würden.

So schreibt roland303 über seine Freundin:

Meine Freundin verwehrt sich dagegen, in Die Sims irgendetwas anderes zu tun, außer Häuser zu bauen. Sie baut die Häuser und erstellt Nachbarschaften. Alleine daran zu denken, wie viel Freude sie allein beim Bauen der Häuser hat, das macht mich so glücklich.

Agonizind Squid hat etwas gegenteilige Erfahrungen gemacht:

Ich liebe es, wenn ich Spiele auf meine Art genießen kann und hasse es, wenn mir Leute sagen, wie ich ein Spiel zu spielen habe.

Am Ende ist es doch immer wieder kurios, wie manche Leute mit Spielen interagieren und woran sie ihre Freude entwickeln. Lasst euch also nicht sagen, dass ihr ein Spiel „falsch“ spielt – denn wie ihr seht, gibt es durchaus eine Menge Menschen, die genau das auch wertzuschätzen wissen.