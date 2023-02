Destiny 2: Nach Crossover mit Assassin’s Creed folgt jetzt Among Us – Fans erkennen schon erste Charaktere

Destiny 2 scheint auch in Lightfall seine neue Tradition mit Gaming-Crossovern fortsetzen zu wollen. Zumindest deutete das jetzt ein ominöser Tweet der Among-Us-Macher auf Twitter an. MeinMMO hat sich angeschaut, wie viel des Loot-Shooters in dieser Ankündigung steckt.

Was ist das für eine Crossover-Ankündigung? Anfang Februar 2023 posteten die Macher des Multiplayer-Partyspiels “Among Us” eine Roadmap für 2023. Dabei wurde erwähnt, dass man in diesem Jahr auch plant, neue Kollaborationen einzugehen.

Kollaborationen machen uns so viel Spaß, und wir lieben es, eure Reaktionen auf die chaotischen Dinge zu sehen, die wir mit anderen Studios machen. Wir haben für dieses Jahr einige große Projekte geplant, und ich glaube, ihr werdet ausflippen, weil es so cool ist. postete der Entwickler von Among Us Innersloth auf seiner Webseite

Jetzt folgte ein weiterer Tweet mit einem Bild und den Worten “Augen auf, Crewmitglieder”. Darauf sind eigentlich nur ein paar geschwärzte Figuren zu sehen. Dazu der Satz “Eine eingehende Nachricht über einige Betrüger gefunden, die sich möglicherweise bald unter einem bestimmten Fireteam verstecken könnten.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt So sah die verdächtige Nachricht auf Twitter aus

Spieler glauben Destiny-Charaktere zu erkennen: Fans des Destiny-Franchise wurden bereits beim Text auf dem Bild stutzig, denn der erinnert verdächtig an den für Commander Zavala so typischen Spruch: “Augen auf, Hüter”. Aber das waren noch nicht alle Hinweise.

Wer beim Bild noch mal genau hinschaute, könnte zu dem Schluss kommen, dass speziell der Charakter im vorderen Bereich perfekt zum unverwechselbaren Helm des 14. Heiligen passt.

Das sieht doch verdächtig nach dem 14. Heiligen aus

Among Us erwähnte in seinem Tweet auch das Wort „Fireteam“, was ebenfalls auf die Sechs-Spieler-Einsatztrupps im Online-FPS-Shooter verweisen könnte.

Und auch der ehemalige Community-Manager dmg04 teilte den Tweet auf Twitter und kommentierte ihn mit zwei überrascht blickenden Augen.

Es ist damit nicht ausgeschlossen, dass beide Spiele vielleicht bald zusammenkommen. Für Destiny 2 wäre es nicht das erste Gaming-Crossover. Man kooperierte im “Witch Queen”-Jahr bereits mit Fortnite, Fall Guys und zuletzt mit Assassin’s Creed.

Destiny 2 startet Crossover mit Assassin’s Creed – Spieler verlieben sich direkt in einen Helm

Was ist „Among Us“ eigentlich für ein Spiel? Among Us gilt alt lustiges Partyspiel und kann wie Destiny 2 im Multiplayer gezockt werden. Dabei befindet ihr euch als Besatzung in einem Raumschiff. Die Crewmitglieder versuchen, Aufgaben in Form von Mini-Spielen auf dem Schiff zu lösen. Jedoch gibt es Verräter unter ihnen, die Systeme sabotieren und andere töten.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu Among Us gilt alt lustiges Partyspiel und kann wie Destiny 2 im Multiplayer gezockt werden. Dabei befindet ihr euch als Besatzung in einem Raumschiff. Die Crewmitglieder versuchen, Aufgaben in Form von Mini-Spielen auf dem Schiff zu lösen. Jedoch gibt es Verräter unter ihnen, die Systeme sabotieren und andere töten.Über diesen Link kommt ihr direkt zu Among Us auf Steam

Crossover könnte bunt und lustig werden

Wie könnte die Kooperation genau aussehen? Ähnlich wie bereits bei den vorangegangenen Kooperationen könnten die Hüter also vielleicht schon bald coole neue Cosmetics im Among Us Style erwarten.

Etwas lustiger könnten dagegen Among Us inspirierte Rüstungsornamente für die Spieler aus Destiny 2 ausfallen. Bei dieser Vorstellung wurde bereits manchen, stolzen Hüter leicht schwummrig, so wie Jonathan Oldridge. Er kommentierte unter der Ankündigung: “Ich deinstalliere Destiny 2, wenn das echt ist.”

Genauso gut könnte es aber auch einfach nur in Among Us eine von Destiny 2 inspirierte Karte geben. Vor allem da Among-Us-Entwickler Innersloth bereits davon gesprochen hat dieses Jahr auch neue Karten veröffentlichen zu wollen.

Das sagen andere Spieler zum Crossover: Auf Twitter und reddit ließen sich aber noch weitere erste Stimmen aus der Community einfangen. Manche Spieler würden ein Crossover mit Among Us richtig cool finden und freuen sich auf mögliche Cosmetics.

So schreibt SnakeHarmer via reddit: “Ich fände es toll, wenn Among Us bald offizielle Inhalte sowohl für Halo als auch für Destiny haben wird. Großes Glück für Bungie.”

Und LostInStatic findet: “Die Assassin’s Creed-Rüstungen waren erstaunlich gut gemacht (vor allem das Kassandra-Set), daher bin ich gespannt, wie diese Skins aussehen werden.”

Doch nicht nur 2023 war Among Us in Destiny 2 ein Thema. Diese lustige Among-Us Parodie teilte Clan Garrison bereits vor 2 Jahren via YouTube. Die Hüter aus Destiny 2 scheinen also schon sehr lange eine besondere Affinität für dieses Spiel zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Diese lustige Among Us-Idee teilte Clan Garrison bereits vor 2 Jahren via YouTube

Wann könnte es so weit sein? Weder Among Us noch Destiny 2 haben aktuell genauere Informationen zu einem möglichen Crossover und damit auch keinen konkreten Termin genannt oder veröffentlicht. Es könnte jedoch bereits mit dem Veröffentlichungsdatum von Lightfall am 28. Februar zusammenfallen und damit der Season 20 zugeordnet sein.

Was sagt ihr zu dieser bunten Crossover-Aussicht? Fändet ihr es cool, wenn die bunten Bohnen bald zu Destiny 2 kommen? Oder sagt ihr, das ist mir viel zu verdächtig? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Solltet ihr aktuell großes Interesse an Destiny 2 haben und überlegen, ins Spiel einzusteigen, dann lest hier unseren kurzen Quick-Guide für die kommende Lightfall-Erweiterung:

Destiny 2: Lightfall für neue Spieler – So steigt man 2023 am besten in die neue Erweiterung ein