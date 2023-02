Destiny 2 gewinnt 4 Millionen Euro durch Rechtsstreit gegen Cheat-Anbieter, verklagt direkt den nächsten

Destiny 2 lieferte sich seit Monaten einen Rechtsstreit mit dem Cheat-Anbieter AimJunkies. Zuletzt versuchte man den Kopf mit einer Gegenklage aus der Schlinge zu ziehen und behauptete, Bungie hätte selbst gehackt. Am Ende half alles nichts. Bungie bekommt 4 Millionen von AimJunkies und verklagt gleich den nächsten.

Um welche Klagen geht es? Im Herbst 2022 hatte Bungie genug von Cheatern, die in Destiny 2 zu einem großen Problem geworden sind. Bungies Top-Anwalt Don McGowan startete eine aggressive Rechtstaktik und erklärte, dass man die ehrlichen Spieler in Zukunft besser schützen wollte und dazu einen „strategischen Vorstoß“ unternimmt.

Seither ist Bungie nicht nur auf der Jagd nach Cheatern im Spiel. Man will vor allem an die Hinterleute und damit an die Verkäufer von Cheats heran. Um das zu erreichen, scheut der Entwickler sich auch nicht vor harten, monatelangen Auseinandersetzungen, so wie die mit AimJunkies.

Erst zögerte AimJunkies das Verfahren hinaus und behauptete, Bungies harte Vorgehensweise im Verfahren wäre eine „zu scharfe Praktik“ und man fühle sich dadurch unfair behandelt.

Dann wies AimJunkies die Behauptungen von Bungie zurück und argumentierte, dass Betrug schließlich nicht gegen das Gesetz verstoße.

Zuletzt behauptete man sogar, Bungie hätte doch selbst gehackt und Spieler illegal überwacht. Einige der verletzten Urheberrechte, auf die verwiesen wurde, seien nämlich erst lange nach der ersten Bereitstellung der Cheats von Bungie aufgestellt worden.

Tatsächlich hatte AimJunkies damit auch zunächst Erfolg und es sah für Bungie schlecht im laufenden Verfahren aus. Bungie hatte dennoch trotzdem nicht vor, klein beizugeben. Der Entwickler änderte mit Erlaubnis des Gerichts seine Klage kurzerhand ab. Mit Erfolg.

AimJunkies muss 4 Millionen Euro Schadensersatz zahlen

Im Schiedsverfahren, das am 20. Februar hinter verschlossenen Türen stattfand, stellte sich der Richter Ronald Cox auf die Seite von Bungie und bescherte AimJunkies damit eine derbe Niederlage.

Der Cheat-Betreiber AimJunkies muss Bungie in Summe 4 Millionen Euro zahlen. Darin enthalten sind umgerechnet 3,4 Millionen Euro Schadensersatz und 692.000 € Gebühren.

So wurde die Entscheidung begründet: In der Begründung heißt es, AimJunkies und der beteiligte Drittentwickler James May haben die technischen Schutzmaßnahmen von Bungie unter Verletzung des DMCA absichtlich umgangen.

May hat ausgesagt, dass er bei vielen Gelegenheiten Reverse-Engineering-Tools an den Destiny-2-Prozess angeschlossen hat, um ihn zurückzuentwickeln und einen Cheat für das Spiel zu erstellen. Er sagte auch aus, dass er, nachdem er mehrmals von Bungie dabei erwischt und gesperrt worden war, verschiedene Möglichkeiten ausprobierte, die Sperren und Schutzmaßnahmen zu umgehen, die Bungie zur Verhinderung von Reverse Engineering eingerichtet hatte. Damit war die Umgehung böswillig. Angesichts des ungeheuerlichen und vorsätzlichen Verhaltens der Befragten, einschließlich ihrer anhaltenden Verschleierung von Verkäufen, hat Bungie Anspruch auf den vollen gesetzlichen Schadensersatz erklärt der zuständige Richter des Bundesgerichts in Washington

Zusätzlich zum Verstoß gegen die Antiumgehungsbestimmungen des DMCA wurden die Angeklagten auch für den Handel, Verkauf und Versand der Cheats haftbar gemacht.

PvP-Spieler sind erfreut: Auf Reddit und Twitter feierte die Community diesen Erfolg. Der Spieler SwizzAyeee schreibt beispielsweise: „Hoffentlich wird irgendwann jede Cheat-Seite Angst haben, Cheats für Destiny zu erstellen, aus Angst, verklagt zu werden.“

Cheat-Anbieter sollten Angst haben, Cheats für Destiny zu erstellen

Ein gutes Geschäft für Bungie: Genau das, ein hohes Risiko für Anbieter von Destiny-2-Cheats, scheint auch das Ziel von Bungie zu sein.

Wie Torrentfreak veröffentlichte, erstreckt sich Bungies Kampf gegen Cheater inzwischen sogar über Kontinente. Man hat das Ziel, sämtliche Anbieter und alle Beteiligten rigoros vor Gericht zu stellen. Das ist ein richtig gutes Geschäft für Bungie, das sich immer öfter auszahlt.

Bungie krallt sich gleich den nächsten Betrüger

Jetzt ist LaviCheats dran: Nur 1 Tag nach dem Sieg über AimJunkies hat Bungie ein Versäumnisurteil in Höhe von umgerechnet 6,3 Millionen Euro gegen den mutmaßlichen Betreiber von LaviCheats beantragt.

Der Fall gegen LaviCheats und Elite Tech Boss läuft zwar schon länger, ist aber auch der bisher ereignisreichste. Es geht dort nicht mehr nur um Hacks und Software, sondern auch darum, dass wohl auch die Cheater-Kunden selbst hereingelegt und ausspioniert werden.

Cheat-Anbieter beschuldigen sich schon gegenseitig: In einer auf der Website veröffentlichten Nachricht erklärte LaviCheats, dass er aufgrund der Klage keine Destiny 2-Hacks mehr verkaufen werde. Gleichzeitig riet LaviCheats den Destiny-2-Spielern jedoch auch, stattdessen Cheats bei CobraCheats zu kaufen.

Damit hatte sich der Betreiber in gewisser Weise selbst verraten. Bungie glaubt, der in Indien ansässige Kunal „Lavi“ Bansal habe nach Erhalt der Klage-Benachrichtigung seine rechtswidrigen Aktivitäten in Bezug auf die Cheat-Software auf eine oder mehrere andere Websites wie eben cobracheats.com verlegt.

Auch hier drehen sich die Anschuldigungen um die Antiumgehungsbestimmung des DMCA von Destiny 2. Für jede der 2.790 heruntergeladenen Cheat-Kopien will Bungie fast 1.900 € für jeden Schummler erstreiten.

Die Forderung mit allen Anschuldigungen in der Gesamthöhe von 6,3 Millionen Euro sei dabei absolut gerechtfertigt. Bungie betonte vor Gericht, dass das Unternehmen Millionen von Dollar ausgeben musste, um Betrüger zu bekämpfen. Daher ist es nur angebracht, eine weitere starke Botschaft zu senden.

Das Bundesgericht in Washington muss jetzt den Antrag noch prüfen und darüber entscheiden. Ohne einen Verteidiger steht einem weiteren Bungie-Sieg gegen LaviCheats allerdings wohl nichts mehr im Wege.

Was haltet ihr von dieser Entwicklung? Ist Bungie damit auf dem richtigen Weg im Kampf gegen Cheater? Wie viel Erfolgsaussichten seht ihr in den Bemühungen von Bungie? Und denkt ihr andere Anbieter werden es sich nun früher überlegen?

