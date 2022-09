Destiny 2 geht rechtlich gegen Cheat-Anbieter vor – Bekommt Gegenklage, weil sie unerlaubt Spieler gehackt haben sollen

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Drama? Findet ihr, Bungie hätte das nicht tun sollen, um sich widerrechtlich im Gericht Beweise zu verschaffen? Oder sagt ihr im Kampf gegen Cheater sind auch solche Mittel legitim? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren, wie ihr darüber denkt!

Die Gegenklage fordert hierfür ein Geschworenenverfahren sowie Schadensersatzzahlungen an „James May“ sowie Phoenix Digital. Außerdem verlangt man die Vernichtung von allem, was Bungie während seiner Zugriffszeit auf Mays Computer und die Software von AimJunkies wiedererlangt hat.

Trotz dessen nahm sich das Loot-Shooter-Team das Recht, sich in den Daten von James May widerrechtlich zu bewegen und dort Beweise für seine zukünftige Anklage zu sammeln. Bungie erkannte jedoch nicht, dass genau dieser Beweis gegen sie verwendet werden könnte, wie jetzt in der Gegenklage von AimJunkies passiert.

