Destiny 2 ehrt deutschen Community-Helden mit einzigartigem Gratis-Emblem – „Er wäre so stolz gewesen!“

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Selbst 9 Monate nach seinem Tod wird er vermisst. Für alle, die ihn kannten und schätzten oder noch nicht kennen, hat Bungie deswegen ein besonderes Emblem entworfen. Es soll Seraphim Crypto in seinem Lieblingspiel ehren und an ihn erinnern.

Es klingt verrückt, aber Crypto hat mir geholfen, die schlimmste Phase meines Lebens zu überstehen, nämlich die Videospielsucht. […] Seine Worte waren stark genug, um mich zu ändern. Jetzt bin ich nicht mehr süchtig nach Videogames. Zurzeit nehme ich am Leichtathletik-Training teil, und ich bin jetzt gut in Basketball und Tennis. Das [Video] ist das Mindeste, was ich für ihn tun kann.

Dort teilte er den Hütern mit, dass Seraphim Crypto verstorben ist, nachdem er wegen eines Gehirnaneurysmas in den Monaten davor bereits in einem medizinisch induzierten Koma lag.

Also fing er an, jeden Tag Menschen zu helfen, indem er ins #Help-Forum von Bungie eintauchte und dort die Fragen der Spieler beantwortete. Er hat sich, wie er selbst sagt, damit entschieden, der Community die Liebe zurückzugeben, die sie ihm gegeben hat. Sei es durch gute Fights im Spiel oder die Gemeinschaft.

Vielen Spielern könnte dabei der Name des damit bedachten Hüters „Seraphim Crypto“ bekannt vorkommen. Er war nicht nur ein Destiny-Spieler der ersten Stunde, sondern schon immer leidenschaftlich aktiv in der Community von Destiny 2.

Wer war Seraphim Crypto? Im gestrigen „This Week at Bungie”-Blog hat Destiny 2 in der Trauer um den Tod von Seraphim Crypto ein einzigartiges Emblem herausgebracht.

In Destiny 2 gibt es manchmal ganz besondere Helden, die man nie vergisst. Einer davon war der deutsche Destiny-2-Spieler und Community-Held „Seraphim Crypto“. Als er verstarb, hinterließ er eine große Lücke – nicht nur in der deutschen Community. Jetzt macht ihn Bungie im Spiel unsterblich und schenkt ihm sein einzigartiges Emblem, auf das er stolz gewesen wäre.

