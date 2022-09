Bungie ändert heimlich Destiny 2: „Die wahrscheinlich mieseste Änderung seit langem“

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Es ist kein wirklicher „kompetitiver Modus“, wo es um was geht wie etwa die Trials of Osiris. Daher haben einige Spieler das Gefühl, dass es doch in diesem Modus ruhig etwas lockerer zugehen kann:

Was stört die Spieler genau? Der Modus, um den es geht, ist der „Kontrolle“-Modus: Das ist sozusagen das „tägliche PvP“, das man halt so nebenbei spielt.

Shaxx treibt Spieler in Destiny 2 zur Höchstleistung, brüllt sie nun auch privat an

Gestern Abend, am 13. September, erschien ein Hotfix zum Online-Shooter Destiny 2 , Update 6.2.0.3. Doch eine signifikante Änderung verschwieg Bungie in den Patch-Notes: Wer PvP-Matches im Standard-Modus „Kontrolle“ vorzeitig verlässt, der bekommt jetzt Ärger. Es gibt eine wütende Nachricht von Shaxx und es droht eine Spiel-Sperre.

