In Destiny 2 begeistert der Kultcharakter Lord Shaxx erneut die Spieler. Wir klären auf was sich hinter dem hitverdächtigen „Shaxxercise“ verbirgt und warum sich die Hüter so gerne anschreien lassen.

Darum ist Lord Shaxx Kult: In Destiny 2 gehört Lord Shaxx wohl zu den beliebtesten und kultigsten Charakteren. Der Titan mit der kernigen Stimme ist den meisten als der Ansagen im PvP bekannt. Dort brüllt er die Spieler andauernd an um sie zu Höchstleistungen zu treiben – und die Hüter stehen total darauf.

Wem es nicht reicht sich nur im Schmelztiegel durch Shaxx‘ Ausraster motivieren zu lassen, darf sich endlich auch im wahren Leben zu allen Gelegenheiten anschreien lassen. Möglich wird dies durch „Shaxxercise“.

Lord Shaxx wird im Original von „Walkind Dead“-Star Lennie James gesprochen

Das ist Shaxxercise: Bungie veröffentlichte jetzt einen Soundtrack mit dem Titel „Shaxxercise“ Dabei handelt es sich quasi um ein Mixtape, welches den Zuhörer beim Sport oder Fitnesstraining anstacheln soll. Der Name setzt sich aus Shaxx und Exercise, also Übung oder Training zusammen.

Zu hören sind eingängige Synthie-Beats und treibende Klänge, garniert wird das Ganze durch lustige Sprüche von Lord Shaxx. So brüllt er beispielsweise „Was ist los entspann dich, jetzt entspann dich verdammt nochmal!“. Die Destiny-Spieler feiern die kuriose Idee, die eigentlich nur ein kleines Easter Egg werden sollte.

Hier könnt ihr euch die Version mit deutschen Motivationsreden Anhören und richtig abgehen:

Von einer albernen Idee zum kultigen Easter Egg in Destiny 2

So entstand das Shaxxercise Mixtape: Bungie veröffentlichte am 31. März die Entstehungsgeschichte des hitverdächtigen Soundtracks. Darin wird humorvoll beschrieben wie aus einer lustigen Idee das gefeierte Mixtape wurde. Der Beitrag liefert dabei auch interessante Einblicke in die Erschaffung von Sounds in Videospielen.

Neben dem Konzipieren der passenden Musik musste das Mixtape auch in die Lore, also Geschichte von Destiny passen. Dabei stellen sich die Entwickler Fragen wie: welcher Charakter würde am ehesten zu Saxx‘ Beats trainieren oder wo bringt man solch ein Easter Egg unter?

Ich musste mit dem Narrative Lead sprechen, um sicherzugehen, dass es für sie in Ordnung sei, dass Zavala ein Shaxx-Mixtape hat […] Ich wollte niemandem auf seinen fiktiven Schlips treten. Kareem Shuman

Wo ist das Mixtape im Spiel versteckt? Schon vor der offiziellen Veröffentlichung auf YouTube konnten findige Hüter das Mixtape in Destiny 2 als Easter Egg finden. Die Suche nach der exotischen Schrotflinte Vierter Reiter führte die Spieler erstmals in das Büro von Oberboss Zavala. Dort befinden sich viele Trophähen und Relikte aus dem ganzen Destiny-Universum, aber gut versteckt auch das Shaxxercise-Mixtape.

Direkt links neben dem Eingang, ganz oben, fast unerreichbar oben, sind einige Hanteln und das Mixtape in einem Regal zu finden. Um den Soundtrack zu aktivieren, muss entweder sehr hochgesprungen oder ein anderer Spieler als Leiter benutzt werden.

Die Destiny-Entwickler lieben es kleine Details und Anspielungen zu verstecken. In Zavalas Büro befindet sich beispielsweise auch Strickzeug, da der grimmige Soldat laut Lore gerne zur Ablenkung strickt.

Lord Shaxx und seine Ausraster werden in der Community gefeiert.

Wie reagiert die Community auf Shaxxercise? Bei den Spielern kommt das Mixtape und die Geschichte seiner Entstehung super an. In einem entsprechenden Reddit-Beitrag lassen sich viele wohlwollende Aussagen wie diese hier finden:

Das Mixtape ist einer meiner liebsten Leckerbissen in der neuen Saison. Es ist einfach ein kleines bisschen reine Freude. Ein Entwickler, der etwas aus Leidenschaft macht, zur Freude der Gemeinschaft. randomgrunt1 via Reddit

Was haltet ihr von den Mixtape, stemmen sich die Eisen durch das Anbrüllen quasi wie von alleine? Wer einmal hören möchte, wie Lord Shaxx über einen Mond aus Käse singt, bekommt hier was auf die Ohren.