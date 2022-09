Spieler in Destiny 2 verlassen immer öfter PvP-Matches – Jetzt kommt ein „Quit-Schutz“

Destiny 2 hat aktuelle Einblicke in die derzeitige Umstrukturierung des PvP gegeben. Unter anderem wurde verraten, warum sich eure PvP-Matches in den ersten Stunden der Season 18 so gut spielen ließen. Doch es gibt auch einen besorgniserregenden Trend, dem Bungie bald Einhalt gebieten wird. MeinMMO sagt, was da im PvP auf euch zu- und wie SBMM-Matchmaking ankommt.

Das hat Bungie den Spielern mitgeteilt: Im neuesten Blogartikel von Bungie, dem sogenannten „This Week at Bungie“, hat der Entwickler hauptsächlich über Bungies Erkenntnisse zum Stand des PvP in Season 18 gesprochen.

Alan Blaine, Bungies Principal Designer, erwähnte dabei den besonders besorgniserregenden Trend im PvP, welchem man zukünftig mit einem sogenannten „Quit-Schutz“ verhindern will.

Zudem teilte er auch mit, wie es insgesamt um die Einführung des auf Fähigkeiten basierenden Matchmakings (kurz SBMM) steht. Ein System das Bungie in Season 18 für den Modus „Kontrolle“ testen will.

Spieler testen derzeit das SBMM-Matchmaking im Modus „Kontrolle“

Wer abhaut, wird in Zukunft dafür bestraft

Was hat es mit dem PvP-„Quit-Schutz“ auf sich? In der ersten Woche der Season 18 haben die Destiny-2-Spieler 140.000 Stunden mehr „Kontrolle“ gespielt als in der ersten Woche der Season 17. Damit stieg die Gesamtzahl der Spieler, die gerne Kontrolle spielten, um etwa 11 % an. Offensichtlich wollten viele das neue Matchmaking auf seine Tauglichkeit ausprobieren.

Gleichzeitig ist jedoch auch der Prozentsatz an Spieler, die ein Schmelztiegel-Match frühzeitig verlassen, gestiegen. In der letzten Woche allein von 8 % auf 12 %.

Die Gründe dafür sind noch nicht ganz klar.

Bungie führt an, es könnte eine natürliche Reaktion der Spieler auf das neue System sein.

Möglich wäre jedoch auch, dass Spieler häufiger ihre PvP-Matches verlassen, weil sie mit der Map unzufrieden sind, zu oft abgeholt werden oder gegen Teams antreten müssen.

Auch die Vermeidung einer drohenden Niederlage könnte daran schuld sein.

Oder weil die Spieler von Cheaters im Schmelztiegel einfach die Nase voll haben.

Trotz der angeführten Gründe ist dieses Verhalten etwas, das Bungie kritisch sieht. Vor allem, weil das Matchmaking die Spieler schließlich bewusst in dieser Konstellation zusammenwürfelt. Das soll sicherstellen, dass 12 gleich qualifizierte Spieler ein ausgeglichenes Match haben werden. Quittet einer, ist die Balance dahin.

Damit kann man Cheaters und Teams nicht mehr entkommen: Weil ihr also lieber abhaut, als das PvP-Match fertig zu zocken, wird Bungie in einem zukünftigen Patch den sogenannten „Quit-Schutz“ oder auch „Quitter-Schutz“ hinzufügen. Ihr werdet also bald keine Wahl mehr haben und müsst auch mit den Cheatern im Match bis zum Ende zurechtkommen. Denn das ist ebenfalls ein Problem, dass Destiny 2 plagt.

Wie sehen die Folgen für das Verlassen aus? Mit welchen Konsequenzen ihr dann genau rechnen müsst, ist noch nicht bekannt. Bungie will erst zu einem späteren Zeitpunkt genauer darauf eingehen. Wir halten euch dazu jedoch auf dem Laufenden.

Denkbar wäre beispielsweise, dass Bungie euch für das vorzeitige Beenden eines Matches eine Sperre verpasst. Die könnte dann, je nach Häufigkeit des Verlassens, im ersten Schritt 15 Minuten, im zweiten Schritt 30 Minuten oder im dritten Schritt 60 Minuten dauern – bis hin zum vollständigen Playlist-Matchmaking-Timeout.

Auch wenn das nur eine Vermutung von uns ist, würde dies dafür sorgen, dass unbeabsichtigtes Verlassen von PvP-Kontrolle-Matches – etwa wegen eines Internetausfalls – für die Spieler nicht weiter tragisch wäre. Spieler, die absichtlich und regelmäßig quitten, müssten es sich jedoch genau überlegen.

Man kann festhalten, dass der „Quit-Schutz“ von Bungie ein mutiger Schachzug ist. Die Zeit wird zeigen müssen, ob sich das Problem der notorischen „Quitter“ damit jedoch auch wirklich in den Griff kriegen lässt und vor allem, wie der Entwickler sie dazu bringen will, im Match zu bleiben, selbst wenn Cheater alles dominieren.

In Destiny 2 könnt ihr derzeit auf 24 Maps PvP spielen.

So schlägt sich das neue SBMM-Matchmaking insgesamt

Doch bevor das neue „Quit-System“ kommt, muss sich zunächst das eigentliche auf Fähigkeiten basierenden Matchmakings (kurz SBMM) bei den Spielern beweisen. Und der SBMM-Start war ebenso holprig wie der von Season 18.

Was ist „Skillbasiertes Matchmaking“? Skillbasiertes Matchmaking, kurz SBMM, hilft dabei, Lobbys in PvP-Spielen zusammenzustellen. Steht das SBMM im Vordergrund bei einer Match-Suche, werden die Fähigkeiten eines Spielers (bei Destiny 2 seine K/D) als wichtigster Faktor bei der Lobby-Erstellung angesehen. Der Spieler wird also bevorzugt mit Spielern in ein Match geschickt, die ähnlich gut sind, wie er selbst.

Bungie räumt Fehler zum SBMM-Start ein: Zur Einführung des neuen Matchmaking-System lief nicht alles glatt. Das SBMM-Matchmaking sollte eigentlich direkt nach dem 23. August in den Modus „Kontrolle“ integriert werden. Doch das hat nicht wie geplant funktioniert.

Stattdessen stellten die Spieler schnell fest, dass plötzlich ihre Fähigkeiten beim Matchmaking keine Rolle mehr spielten. Ebenso wie die Plattform. Stattdessen benutzte der Modus „Kontrolle“ das simple Standard-Matchmaking – eigentlich nur Bungies Fallback-Lösung für Notfälle.

Das Standard-Matchmaking von Bungie wählt die Spieler in den ersten 15 Sekunden nach der Latenz ihrer Verbindung aus.

Danach werden alle Spieler kompromisslos durcheinanderwürfelt. Im Grunde nimmt das System einfach nur die ersten 11 Hüter, die es findet, ignoriert dabei sowohl Verbindung als auch Plattform und Fähigkeiten.

Man konnte den Modus nicht lange spielen. Bereits am Abend bemerkte Bungie den Fehler und korrigierte ihn. Trotzdem fühlten sich einige Spieler mit diesem Matchmaking erstaunlich wohl. Erst danach konnten die Spieler das neue SBMM-Matchmaking ausprobieren.

Erste Woche mit SBMM-Matchmaking war solide

Seit Jahren versucht Bungie das PvP freundlich und wettbewerbsfähig zu halten. Doch die Spieler scheinen sich in keinem System wirklich richtig wohlzufühlen.

Auf reddit schreibt der Spieler Titan Master Face dazu:

Man wünscht sich einen kompetitiven Spielmodus, beschwert sich jedoch, wenn es kompetitiv ist.

Auf der anderen Seite will man auch einen Gelegenheitsspielmodus, beschwert sich jedoch, wenn es zu einfach ist.

Allerdings haben die Spieler seit der Einführung des SBMM-Matchmakings in „Kontrolle“ insgesamt zumindest über mehr positive Eindrücke berichtet.

So soll man bereits jetzt in den Matches viel häufiger Leute mit ähnlicher Kampfeffizienz finden, was mehr Klassenvielfalt bietet.

Und man wird weniger oft von sogenannten „Try-Hard“-PvP-Spielern in den Boden gestampft, was die Spiele in Summe spannender und auch entspannter macht.

Mit ein paar Optimierungen, beispielweise bei der Verbindung der Spieler, könnte es daher durchaus zu einer soliden Option werden.

Bungie plant jedoch bereits nochmal auf die Anzahl der schlechten Verbindungen während der PvP-Matches einzugehen und dieses Problem genauer zu untersuchen. Sollte es gelingen, könnte das auch der Weg zu mehr Gelegenheitsspielern im Schmelztiegel sein.

Wenn ihr gerne mit Zahlen jongliert, dem empfehlen wir die Lektüre des vollständigen Bungie-Reports im „This Week at Bungie“-Blog.

Wie waren eure Eindrücke zum neuen SBMM-Matchmaking? Kommt ihr damit zurecht oder passt es für euch noch nicht? Erzählt uns gerne in den Kommentaren, auf welche Lobbys ihr getroffen seid und wie sich die Matches für euch angefühlt haben.

Ob auch weitere Dinge in den angestaubten Playlisten bald überarbeitet werden, das könnt ihr hier nachlesen: