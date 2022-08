Spieler in Destiny 2 betrügt live während des Wettkampf-Raids – Und Tausende schauen dabei zu

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu diesem dreisten Betrugsversuch beim World-First-Rennen? Ist das für euch im PvE okay? Oder sagt ihr auch Bungie hat ein großes Problem mit Cheatern und es wird immer schlimmer. Hinterlasst der Community gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Destiny 2: Elysium sichert sich dritten World First in Folge – So knapp war das Rennen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am auffälligsten war sicher ein absurdes Video, das einen Spieler im Kingsfall-Raid während der Kriegspriester-Begegnung zeigt. Der Clip wurde allerdings nicht aus der Sicht des beschuldigten Spielers aufgenommen. Man kann jedoch aus seiner Perspektive gut erkennen das sein Team-Mitglied, links von ihm, offensichtlich in der Lage ist Unmögliches zu vollbringen.

Betrügen euch nun auch im PvE: Im PvE wird in Destiny 2 zwar sicherlich auch gecheatet, doch hier bekommt man es kaum mit. Außer die Cheater werden so dreist und betrügen euch live beim großen World-First-Rennen im Raid „Kingsfall“, während 1000 Zuschauer ihnen dabei zusehen.

In Destiny 2 fand vor kurzem der Wettkampf zum Kingsfall-Raid statt. Spieler aus aller Welt messen sich dort im PvE um einzigartige Abzeichen, Triumphe und einen prestigereichen Siegergürtel. Das Endgame-Rennen wird dabei oft live gestreamt. Allerdings kam so jetzt auch heraus, dass einige Spieler dreist und vor aller Augen gecheatet haben. MeinMMO zeigt euch den Betrugsversuch.

Insert

You are going to send email to