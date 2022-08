Deaktivierte Items verhindern euren Fortschritt in Destiny 2 – Das müsst ihr jetzt beim Powerlevel beachten

Das neue MMORPG Mad World wirft euch in eine Welt, in der Dämonen die Menschen unterdrücken. Jetzt steht der Start der Closed Beta bevor.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu dem Fehler? Ist es euch auch bereits aufgefallen? Und musstet ihr vielleicht ebenfalls eine gute Roll für euren Powerlevel opfern? Wie würdet ihr das entscheiden, wenn ihr in die Situation kommt? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Was für Fehler häufen sich gerade in Destiny 2? Nach dem Start der neuen Season 18 haben die Spieler einige Probleme mit Waffen und verschiedenen Exotics festgestellt.

In Destiny 2 müssen derzeit immer mehr Waffen und Items in Season 18 aufgrund von Fehlern deaktiviert werden. Und jetzt ist sogar euer Powerlevel-Fortschritt davon betroffen. Damit ihr keine Nachteile habt, bis Bungie die Probleme beheben kann, sagen wir euch, worauf ihr achten müsst.

