Destiny 2: Kryptische Vierzeiler – Alle Lösungen und Belohnungen

Season 18 in Destiny 2 ist gestartet und liefert den Spielern zahlreiche neue Inhalte. Darunter auch die „Kryptischen Vierzeiler“, eine Reihe von Rätseln und Aufgaben, die Spieler lösen und erfüllen können. Wir liefern euch eine Anleitung zu Teil 1 und 2 der Kryptischen Vierzeiler.

„Wie ein Träumender taumelte ich durch den Nebel“ – Wenn ihr euch so fühlt, während ihr die Rätsel zu den Kryptischen Vierzeilern in Destiny 2 lest, haben wir den perfekten Guide für euch.

Wir liefern euch eine Anleitung, wie ihr die Kryptischen Vierzeiler I und II gelöst bekommt. Dazu schreiben wir euch jeweils die Rätsel in den grauen Boxen auf und erklären darunter, was ihr zu tun habt.

Kryptische Vierzeiler I:

Wie bekomme ich die Quest „Kryptischer Vierzeiler I“? Um mit dem ersten Rätsel zu starten, müsst ihr „Scharfsinn“-Level 7 bei der Sternenkarte erreichen. Habt ihr denn Rang erreicht fliegt in die H.E.L.M., dort findet ihr die Sternenkarte. Dort erhaltet ihr dann automatisch die Aufgaben für die Kryptischen Vierzeiler.

Rätsel 1:

„Meine Geschichte beginnt, aber ich muss mich verstecken

Denn sie suchen nach mir in allen Ecken

Deshalb warte ich auf Einbruch der Nacht

Und verschwinde auf den Mond mit meiner Fracht“

Wie löse ich Rätsel 1? Die Lösung des ersten Rätsels ist simpel: Fliegt zum Mond. Nach der Landung bekommt ihr automatisch das zweite Rätsel.

Rätsel 2:

Im Hafen gab es Sorgen und Leid

Sie verloren alles, nur aus Neid

Welch schlimme Offenbarung hat der Morgen gebracht

Eine verlassene Truhe am Strand, aber leer und ohne Schatz

Wie löse ich Rätsel 2? Ihr begebt euch auf den Mond zum „Hafen der Sorgen“ und erledigt dann den Verlorenen Sektor „K1-Offenbarung“. Hier findet ihr am Ende eine Truhe, die ihr öffnen müsst.

Wichtig hierbei: Ihr braucht mindestens Level 10, damit ihr diese Aufgabe erledigen könnt.

Rätsel 3:

Das Betrachten des Kosmos brachte mich zum Weinen

Betete zu Göttern, Gefallenen, großen und kleinen

Die Kugeln mussten’s aber unterbrechen

Doch in einem Strike will ich mich bei ihnen rächen

Wie löse ich Rätsel 3? Nun geht es auf die Erde ins Kosmodrom, um dort den Strike mit dem Namen „Gefallen S.A.B.E.R“ zu absolvieren.

Rätsel 4:

Die Winde auf Europa waren kalt und weiß

Und eventuell stoppte auch die Tide

Ich suchte die Kräne, es war ganz leicht

Denn beim Haken könnten sie mich nicht kriegen

Wie löse ich Rätsel 4? Zum Schluss der ersten Missionsreihe geht es zu den „Eventide-Ruinen“ nach Europa. Diese befinden sich im Norden des Zielorts. Ihr stoßt auf einen Kran, an dessen Ende eine Plattform befestigt ist. Neben der Plattform seht ihr einen kleinen Eisberg. Hier müsst ihr sozusagen „graben“ also interagieren, bis ihr einen Schatz findet. Dort erhaltet ihr dann ein „grobes Chiffren-Fragment“.

Damit ist die erste Missionsreihe abgeschlossen.

Kryptische Vierzeiler II:

Rätsel 1:

Wie ein Träumender taumelte ich durch den Neben

Eine Küste übersät mit Versunkenem, was für ein Frevel

Den Inhalt meiner Truhe hatten sie verloren

Meine Wünsche sind in meiner Hand und ich auserkoren



Wie löse ich Rätsel 1? Hier beginnt ihr in der „Träumenden Stadt“. Sobald ihr den Landepunkt erreicht habt, macht ihr zuerst eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung. Dann geht es in den Verlorenen Sektor mit dem Namen „Küste der Versunkenen Wünsche“. Hier findet ihr am Ende des Sektors, wenn ihr alle Gegner erledigt habt, wieder die Kiste, die ihr dann öffnen könnt.

Rätsel 2:

Am Ufer des Sees lag ich allein

Und war schon fast dem Tode geweiht

Ihre Schatten verbargen der Sonne Schein

Doch vorm letzten Strike hatte ich noch Zeit

Wie löse ich Rätsel 2? Um das 2 Rätsel zu erfüllen, müsst ihr den Strike „See der Schatten“ spielen.

Rätsel 3:

Meine lange Expedition war es nicht wert

Zu viel Angst machte mir das gezogene Schwert

Meine Knochen waren schon viel zu alt

Und das Blut in meinen Adern erstarrt sicher bald

Wie löse ich Rätsel 3? Hier müsst ihr die saisonale Expeditions-Playlist der Season 18 zocken. Als Ausrüstung tragt ihr dabei ein Schwert eurer Wahl.

Hinweis: Ihr braucht keine Schatzkarte für die Erfüllung der Aufgabe.

Rätsel 4:

Nessus würde zu meinem Grab werden

Denn ich wollte dort die Form einer Pyramide durchqueren

Zu finden in einer Säule, hoch und fein

In einer Zisterne, leer aber rein

Wie löse ich Rätsel 4? Auf geht’s nach Nessus. Wählt als Landepunkt „Die Zisterne“ und fahrt zum Ort „Brunnen der Flamme“. Begebt euch zum großen Turm, neben dem Radiolara-See und erklimmt die Stufen zu dem dreieckigen Eingang. Direkt dahinter gibt es einen Punkt, den ihr untersuchen könnt.

Rätsel 5:

Meine Crew näherte sich mit großen Schritten

Und ich musste sofort meinen Schatz verstecken

Da erblickte ich die zerbrochene Sphäre

Wo der Fluss vom Himmel fällt, kommt mit nicht in die Quere

Wie löse ich Rätsel 5? Mit Nessus seid ihr auch direkt am richtigen Ort für die letzte Aufgabe. Ihr befindet euch wegen des 4. Rätsel bereits bei der Location „Brunnen der Flamme“. Von hier aus gehts nach Norden. Ihr kommt an den Ort, wo das Kabal-Event veranstaltet wird und geht ans Ufer. Nun beginnt die Suche, bis ihr das „Grobe Chiffren-Fragment“ entdeckt habt. Damit ist die 2. Reihe von den kryptischen Vierzeilern erfüllt.

Sobald die Spieler „Scharfsinn“-Level 16 erreicht haben, zeigen wir euch den dritten und letzten Teil der Rätselreihe „Kryptischer Vierzeiler“. Klickt also wieder in diesen Guide, wenn er aktualisiert und ergänzt wurde.

Habt ihr auch bereits die Quest und das Rätsel von Antiquar I gelöst? Und hat euch diese neue Rätselquest in Destiny 2 zu den kryptischen Vierzeilern gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Heute Abend geht zudem noch der neue Raid an den Start. Dieser ist für alle interessierten Spieler kostenlos. Wenn ihr weitere Informationen braucht, schaut euch gerne unseren Artikel zum „Kingsfall“-Raid in Destiny 2 an.