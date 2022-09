Spieler fordern Änderung des Level-Systems von Destiny 2 – Bungie verspricht „seltsame Experimente“ mit neuem DLC

Vor dem Start der Season 18 machten in Destiny 2 Gerüchte die Runde, dass Bungie über eine Abschaffung des Powerlevels nachdenkt. Jetzt hat sich Bungies Game Director offiziell dazu geäußert und den Spielern tatsächlich Hoffnung auf Anpassungen gemacht. Doch bevor es so weit ist, wird man mit euch noch ein paar „seltsame Experimente“ im kommenden Lightfall-DLC machen.

Worum geht es bei der Abschaffung des Powerlevels? Kurz vor dem Start der Season 18 veröffentlichte Liz vom Twitterkanal Destiny-Leaks einen Post, der die Abschaffung des echten Powerlevels in Destiny 2 andeutete.

Ihre Ankündigung kam in der Community erstaunlich gut an und ließ manche hoffen, bald dem grindigen Hamsterrad in Destiny 2 zu entkommen.

Vor allem, weil das Vorantreiben des Powerlevels derzeit eine Menge Zeitaufwand bedeutet und zudem vieles auf dem Zufallsprinzip basiert. Etwas, dessen sich so mancher Spieler gerne und ohne zu zögern, komplett entledigen würde.

In Destiny 2 gibt es zwei zusammenhängede Systeme, um seine Power zu steigern.

Vor allem der Vergleich zwischen dem „echten“ Powerlevel und dem flüchtigen Artefakt-Powerlevel zeigt Spielern, dass es durchaus einfacher sein könnte, wie man Power in Destiny 2 sammeln kann.

Destiny 2: Leak deutet Wegfall des Powerlevels an – Wird bereits von Spielern gefeiert

Spieler hoffen in Zukunft auf weniger Grind

Zwar brachte die laufende Season 18 noch keine Änderung am Powerlevel-System ins Spiel, doch vom Tisch ist das Thema anscheinend auch noch nicht.

Die neuesten Aussagen von Bungie machen den Spielern Hoffnung, dass der vermeintliche Leak am Ende doch nicht nur ein Gerücht war und sie bald weniger Zeit zum Leveln investieren müssen oder immer wieder vom RNG-System enttäuscht werden.

Bungie denkt über Änderungen nach, plant erste Tests: In einem Interview mit GamesRadar+ verriet der Chef von Bungie, Joe Blackburn jetzt, dass man tatsächlich darüber nachdenkt.

Er spricht zwar nicht von der vollständigen Abschaffung der Power oder des Powerlevel-Systems – doch er deutet mögliche Veränderungen daran an.

Wir möchten immer noch große Änderungen am Powersystem vornehmen. Wir haben uns [Waffen-]Crafting als eine beängstigende Sache angesehen, die wir zu Destiny hinzufügen wollten, und Power ist das 10-fache davon. Es gibt einige gute Dinge, die Power für das Spiel bringt, und es gibt einige wirklich schlechte Dinge, die Power im Moment für Destiny bedeutet. erklärt Joe Blackburn, Bungies Game Director

Damit betont er, dass Anpassungen keine leichte Veränderung für das Gameplay von Destiny 2 bedeuten. Sie brauchen Zeit und vor allem ein paar Livetests, damit man langfristig die richtigen Entscheidungen für die Entwicklung der Power treffen kann.

Welche Formel wird Bungie für die Anpassung der Power wohl nutzen?

Bungie kündigt „seltsame Experimente“ an: Wie diese Tests aussehen, ließ er offen. Aber er kündigte den Spielern an, sie sollten damit rechnen, dass ein paar „seltsame Experimente im Jahr von Lightfall durchfliegen werden“.

Im Vorfeld hat sich die Destiny-Community bereits eigene Gedanken gemacht und ihre Vorstellungen geäußert, wie solche Änderungen in Zukunft vielleicht aussehen könnten beziehungsweise, was sie sich wünschen.

Option A: Es gibt keine Power mehr über Ausrüstung Spieler würden nur noch über das reine Sammeln von XP Leveln und Mächtiger- oder Spitzenloot wäre damit überflüssig. Spieler hätten zwar ein bestimmtes Powerlevel dies würde aber sich nicht mehr über die Ausrüstung definieren. Ein solches System würde dem aktuellen Artefakt-System nahekommen.

Option B: Keine durch das Powerlevel gesperrten Aktivitäten mehr Jede Aktivität in Destiny 2 hat aktuell sowieso schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad und der ist teilweise bereits unabhängig vom Powerlevel des Spielers. So können sowohl neue Spieler, als auch Veteranen jede Aktivität angehen, weil Aktivitäten einen festgelegten Schwierigkeitsgrad haben. Das Spiel würde dementsprechend bei Option B dieses System weiter ausnutzen und die Schwierigkeit immer mit dem Powerlevel des Spielers skalieren. So wäre man beispielsweise bei einer Großmeister-Dämmerung immer 15 oder bei einer Spitzenreiter-Dämmerung 25 underpowered. Egal, welches Level der Spieler hat.



Wann sollen die Tests beginnen? Am 28. Februar 2023 wird das neue DLC „Lightfall“ an den Start gehen. Ab dann liegen 4 frische Seasons vor den Spielern, in denen Bungie anscheinend seine Tests durchführen will. Wann genau oder in welchen Zusammenhang bleibt abzuwarten. Es ist jedoch damit auch nicht ausgeschlossen, dass die Experimente vielleicht sogar an saisonale Ereignisse gekoppelt werden.

Wird Bungie das Powerleveln komplett abschaffen? Nein, das ist derzeit eher unwahrscheinlich. Ein Großteil der Hüter zieht ihre Motivation für das Spiel aus dem Aufleveln ihrer Power. Auch mit dem Ziel, dadurch bestimmte Aktivitäten, wie Spitzenreiter-Dämmerungen oder Großmeister-Raids, spielen zu können.

Joe Blackburn merkt zudem noch an, dass das aktuelle System den Spielern schließlich auch „sagt, was zu tun ist“ und ihnen damit hilft, ihren Fortschritt in Destiny 2 zu strukturieren. Bungie muss deswegen auch die Folgeeffekte für andere Teile des Spiels berücksichtigen, wann man das System in Zukunft verändern will.

Was denkt ihr über die Bestätigung über Veränderung an der Power in Destiny 2? Freut es euch, dass sich Bungie am Powersystem zu schaffen macht oder gefällt es euch so wie es derzeit ist? Hinterlasst uns gerne eure persönliche Meinung in den MeinMMO-Kommentaren.

