Streicht Destiny 2 bald den nervigen Powerlevel-Grind? – Ein Leak sagt, das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich

In Destiny 2 steht das Farmen des wöchentlichen Spitzenloots für mehr Power seit Jahren an erster Stelle. Doch jetzt hat ein Leak angedeutet, dass dies vielleicht bald nicht mehr nötig ist. Bungie soll planen, den Powerlevel-Grind in Zukunft komplett zu streichen. MeinMMO sagt euch, was dran ist und warum Spielern das feiern würden.

Wie levelt man in Destiny 2? Aktuell haben die Spieler in Destiny 2 zwei Wege, um ihr Powerlevel anzuheben.

Zum einen gibt es das sogenannte „echte“ Powerlevel. Also die Power, die man sich ausschließlich über Spitzenloot erspielt und die auch bestehen bleibt, wenn eine Season endet. Sie hat ein Maximum, das in Season 17 bei Powerlevel 1570 lag.

Daneben gibt es die sogenannte Artefakt-Power. Sie ist temporär und nicht von Dauer. Nach Ablauf der jeweiligen Season verschwindet die über das Artefakt gelevelte Power wieder. Dafür kann man jedoch mit ihr über die aktuell maximale Powerlevel-Obergrenze von Destiny 2 hinausgehen. Also beispielsweise bis 1600 oder noch höher leveln.

Leveln über das Artefakt in Destiny 2 ist wunderschön bequem.

Leak deutet geplante Abschaffung an: Kurz vor der Season 18 veröffentlichte Liz vom Twitterkanal Destiny Leaks dann einen Leak, der die Abschaffung des echten Powerlevels in Destiny 2 andeutet. Etwas, das Bungie angeblich schon seit Season 14 planen soll.

Soweit ich gehört habe, plante das Team schon in [der Season des Spleissers] das Powerlevel abzuschaffen und alles zu einem großen Artefaktlevel zu machen. Allerdings soll der Hauptaufstieg über Aktivitäten und nicht über Beutezüge erfolgen.“ Destiny Leaks via Twitter

Damit traf sie den Nagel auf den Kopf. Denn weniger lästiger Grind, der auch noch auf dem Zufallsprinzip basiert, nervt die Spieler in Destiny 2 schon länger.

Das doppelte System ist verwirrend: Vor allem, dass man in Destiny 2 quasi doppelt levelt verwirrt einige Spieler.

Beim echten Powerlevel-System ist man komplett vom Loot-Glück, also RNG, abhängig. Wenn das benötigte Item im richtigen Slot auch nach mehreren Wochen partout nicht droppen will, hat man kurz gesagt Pech gehabt. Der Charakter kommt dann im schlimmsten Fall gar nicht mehr auf das Maximum Powerlevel in der jeweiligen Season.

Sicherlich gibt es viele Aktivitäten, die auch Spitzenloot droppen und eine weitere Chance bieten. Aber das ist auch nerviger Grind im Endgame der ebenso viel Zeit erfordert. Zeit, die mancher Spieler gar nicht hat.

Leveln ohne RNG? Der Traum vieler Spieler in Destiny 2.

Über das saisonale Artefakt-Level levelt sich bequemer: Nimmt man jedoch nur noch das Artefakt-System zum Leveln dann gibt es keinen Powerlevel-Grind mehr in Destiny 2.

Über das saisonale Artefakt levelt man dann nur durch Spielen und das Sammeln von XP immer weiter. Es geht, wie von allein.

Man muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie man noch irgendwie an den benötigten Spitzenloot im richtigen Slot kommt.

Und weil alle Spieler immer wieder auf denselben Grundpowerlevel angehoben werden, könnte auch das Infundier-System für Rüstungen und Waffen wegfallen.

In der Destiny-Community wurde schon öfters darüber diskutiert, dass Bungie sein Levelsystem anpassen sollte. Das würde es schließlich einfacher machen und der nervige harte Grind wäre dann auch weg. Ein Wunsch, der vor allem Gelegenheits-Spielern sehr entgegenkommen würde.

Derzeit ist das nur ein Gerücht. Doch wenn es sich als wahr herausstellen sollte, dann würde dies auch die Art und Weise, wie der Loot-Shooter Destiny 2 funktioniert, grundsätzlich verändern. Es wäre erneut ein weiterer Schritt weg vom harten Grind, der dem Loot-Shooter erneut etwas von seiner alten Identität wegnehmen würde.

Ob es tatsächlich so kommt, werden die Spieler vielleicht am 23. August erfahren. Dann veranstaltet Bungie sein großes Showcase und gibt einen Ausblick in die Zukunft. MeinMMO wird das Event natürlich live begleiten.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, würdet ihr dann den Wegfall des Powerlevel-Grinds begrüßen? Oder sagt ihr, das ist dann kein Destiny mehr und würde dem Spiel auch nicht guttun. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit eurer persönlichen Meinung zu diesem Gerücht.

