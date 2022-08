Destiny 2: Titanen beleidigen Entwickler, drohen mit dem Tod – Jetzt hat er seinen Auftritt

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das, worüber sich Titanen tierisch aufgeregt hatten, dass sie gar keine Bewegungs-Fähigkeit haben, war also gar nicht der Fall. Schon damals muss Yanes gewusst haben, was bald für Änderungen kommen.

Das ist jetzt die Erkenntnis: Im Forum von reddit versteht man jetzt, was Yanes vor Monaten eigentlich sagen wollte (via reddit ):

Er sagte den Fans am 2. Juni: Der „Air Dodge“ ist in Destiny 2 dem Warlock vorbehalten. Titanen werden diese Fähigkeit niemals zurückbekommen. Er wolle das mal klarstellen, um dieses Ding aus der Welt zu schaffen.

Was wollten Titanen? Einige Spieler der Klasse „Titan“ in Destiny 2 wünschten sich die Rückkehr der exotischen Rüstung „Dämmerbruch Garnison“ aus Destiny 1. Dieses Item gab Titanen einen „Air-Dodge“: Sie konnten damit in der Luft ausweichen.

