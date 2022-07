Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Yanes entfernte daraufhin seinen Tweet und hat sich seitdem auch von Twitter zurückgezogen. Er fühlte sich offenbar gezielt missverstanden und in einen Prellbock verwandelt, an dem Titanen ihre Enttäuschung auslassen wollten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Tweet erklärte Yanes, dass diese Besonderheit der Rüstung, der „Air Dodge“, in Destiny 2 den Warlocks vorbehalten bleiben sollte. Das Ausweichen in der Luft gehöre jetzt zur Identität der Warlocks.

Insert

You are going to send email to