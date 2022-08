In Destiny 2 taucht immer wieder die Diskussion über den Status des Loot Shooters auf. Viele Stimmen reden von einem toten Spiel, wenn eine neue Erweiterung erscheint, doch ist das wirklich er Fall? Ist Destiny 2 tot? Ein YouTuber kennt die Antwort.

Um welchen YouTuber geht es? Es handelt sich hierbei um den amerikanischen Destiny-2-Experten und PvP-Enthusiasten „Aztecross“. Er war schon in Destiny 1 unterwegs und kennt den Loot-Shooter wie seine eigene Westentasche. Somit war es nun für ihn an der Zeit, sich mit der stetig wiederkehrenden Diskussion auseinanderzusetzen – Ist Destiny 2 ein Dead Game?

Viele Spieler nutzen die Steam-Spielerzahlen als Beleg für das stetig wachsende Desinteresse des Shooters. Aztecross jedoch ging einen Schritt nach hinten und betrachtete die Lage aus einem größeren Winkel. Er meint sogar, dass Destiny nur wachsen kann.

Die Steam-Spielerzahlen sind nicht ausschlaggebend

Was spricht gegen den „Dead Game“-Status? Folgende Dinge nennt Aztecross, die belegen sollen, dass Destiny 2 sogar weiterhin wächst:

Destiny 2 besitzt seit dem Release von Witch Queen insgesamt 40 Millionen angesehene Stunden auf Twitch

Die Spielerzahlen von Destiny 2 wachsen stetig an Im April. 2020 waren es 25 Millionen Spieler Im August 2022 wuchsen die Zahlen auf 40 Millionen

Täglich loggen sich 800.000 – 1.2 Millionen Spieler ein, um zu looten (via. playertracker)

Bungie wurde von Sony für 3.6 Milliarden Dollar gekauft

Witch Queen gehörte mit 1 Million Vorbestellungen zu den meist begehrtesten DLCs in Destiny 1 & 2

Der kurze Breakdown von Aztecross

Doch vor allem ist der Sony-Deal ein Indikator dafür, dass Bungie ihre Shooter-Marke noch nicht ins Grab betten. Solch eine riesige Summe soll gut investiert sein und auch in Zukunft weiter Geld für das japanische Unternehmen liefern.

Auch das Thema der Steam-Zahlen kann zerschlagen werden, meint Aztecross. Destiny 2 besitzt eine riesige Spielerschaft auf den Konsolen und diese nahm mit den Next-Gen-Varianten noch deutlich zu. Steam und generell PC-Spieler machen in der Summe deshalb nur einen kleinen Teil aus. Durch die Vorteile, die PS5 und Xbox Series X jetzt bieten, geraten dadurch immer mehr Fans auf den Konsolen-Trip.

Weniger Hacker, flüssige 60-FPS, FoV-Anpassungen und schärfere Grafiken auf den Konsolen macht es den Fans leichter ihre Plattform zu wechseln. Vor allem, da Crossplay und Crosssave die Spieler dabei sogar unterstützt.

Diese Kriterien sorgen dafür, dass ein Großteil der Spieler auf den Konsolen aktiv sind. Laut Aztecross ist Destiny 2 also noch nicht am Sterben, im Gegenteil – Destiny 2 fängt weiter an zu wachsen.

Die Magie des Loot-Shooters wirkt immernoch: Trotz vieler negativer Meinungen, wie das Vernachlässigen bekannter Kern-PvE-Aktivitäten oder dem Schmelztiegel, sind trotzdem viele Hüter noch aktiv dabei. Es ist vor allem die Kinoreife-Darstellung der Story, bei der die Fans den Atem, vor Spannung anhalten.

Stetige Anpassungen der Meta sowie kommende Neuerungen in Season oder DLC sind auch Gründe dafür, dass Spieler wieder zurückkehren und dem Entwicklerstudio erneut eine Chance geben.

Mit dem Release von Lightfall wird Bungie damit wahrscheinlich erneut Rekorde brechen, bleibt also gespannt, ob Destiny 2 das nächste Jahr noch überleben wird oder nicht. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr das Destiny 2 im Sterben liegt oder ist das nur Geschwätz? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren.