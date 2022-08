Spieler in Destiny 2 sind sich einig – Wünschen sich einen der größten Raids für Season 18 zurück

Die Spannung in Destiny 2 steigt. In weniger als zwei Wochen werden die Spieler erfahren, mit was der Weltraum-Shooter sie die kommenden 3 Monate unterhalten will. Darunter ist auch ein neuer, kostenloser Raid für alle Spieler. Doch welcher es ist, wurde noch nicht verraten. Wir haben deswegen unsere Community gefragt und die weiß genau, was sie gerne zocken will.

Was bringt Season 18 in Destiny 2? Spieler in Destiny 2 erwartet zum Start von Season 18 vor allem viel Spannung. Aktuell weiß man im Grunde noch nicht viel. Bekannt ist, dass Season 18 einen neuen Seasonpass, saisonale Waffen und Rüstungen sowie eine wiederkehrende PvP-Karte und einen neuen Modus für den Schmelztiegel bringen wird.

Die echten Highlights sind aber fast alle noch top-secret. Weder der Name der neuen Season 18 ist bekannt, noch gibt es Hinweise auf die Story. Zumindest die neuen Blitzfähigkeiten, genannt Arkus 3.0, hat Bungie vorab bereits für Season 18 bestätigt. Doch das größte Highlight, nämlich welcher Raid aus Destiny 1 in Season 18 zurückkommt, ist noch offen.

Unsere Community ist sich einig, welchen Raid sie zurück haben will.

Wir wollten daher in einer Umfrage von euch wissen, welchen Raid ihr euch am ehesten zurückwünscht. In diesem Artikel schauen wir uns die Ergebnisse der Befragung an und lassen eure Kommentare zu Wort kommen.

So habt ihr abgestimmt: Die MeinMMO-Umfrage lief vom 29. Juli bis zum 12. August und 1.920 von euch haben fleißig abgestimmt. Jeder Leser hatte dabei nur eine Stimme zur Verfügung.

Zur Auswahl standen 3 legendäre Destiny-1-Raids, die Bungie derzeit noch im Content Vault hütet. Zum einen Zorn der Maschine, aus der Erweiterung „Das Erwachen der Eisernen Lords“ von 2016. Dann der anspruchsvolle Königsfall-Raid, aus der Erweiterung „König der Besessenen“ von 2015 und zu guter Letzt Crotas Ende, der Raid aus der Erweiterung „Dunkelheit lauert“ von 2014.

Eure Stimmenverteilung beim Voting sieht so aus:

Für „Zorn der Maschine wäre mein Highlight“ stimmten nur: 19,27 % (370 Stimmen)

„Crotas Ende soll zurückkehren“ erhielt: 23,80 % (457 Stimmen)

Und für „Ich möchte lieber Königsfall zocken“ stimmten 55,99 % (1075 Stimmen)

Das Ergebnis zeigt, dass ihr euch mit „Königsfall“ definitiv einen der größten Raids aus Destiny 1 zurückwünscht. Und damit auch einer der kultigsten Inhalte im gesamten Franchise.

Das würde auch in die aktuelle Story passen: In der Tat wäre der Königsfall-Raid für das aktuelle DLC „Die Hexenkönigin“ mehr als passend. Immerhin ist sein Raid-Boss „Oryx“ nicht nur der König der Besessenen, sondern auch Savathuns Bruder und seine Rückkehr eine großartige Möglichkeit den Spielern zu zeigen, was mit ihm passiert ist.

Ihr wisst genau, welchen Raid ihr unbedingt wieder zocken wollt

In den Kommentaren unserer Umfrage würden tatsächlich einige Spieler die Rückkehr des von euch auf Platz 1 gevoteten „Königsfall“-Raids feiern. Destiny-2-Spieler Chris betet sogar schon dafür, dass es so kommt.

Ich bete für Kingsfall. Den würde ich rauf und runter suchten. Ist mit Abstand mein Lieblingsraid. schreibt Chris auf MeinMMO

Andere Spieler, wie der MeinMMO-Leser no12playwith2k3 wünschen sich jedoch lieber Crotas Ende zurück. Denn er verspricht sich davon mehr Spaß, genau wie einst in Destiny 1.

Crota’s Ende würde […] ein paar spannende und witzige Community-Challenges aufkommen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Raid weiterhin glitchy, buggy und cheesy sein wird. findet no12playwith2k3 auf MeinMMO

Für viele Spieler, darunter auch unser Destiny-Autor Christos Tsogos, stellt sich zudem die Frage, ob der neue Vermächtnis-Raid in Season 18 dann auch mit den Original-Waffen zurückkommt.

Das exotische Scoutgewehr „Boshafte Berührung“ (engl. Touch of Malice)

Sollte sich Bungie hierbei an dem ersten zurückgekehrten Raid „Die Gläserne Kammer“ orientieren, welcher die Vex-Mythoclast zurückbrachte, dann könnte dies nun wieder der Fall sein.

„Königsfall“ könnte dann das Scoutgewehr-Exotic „Boshafte Berührung“ zurückbringen.

„Crotas Ende“ würde wohl das exotische 900er-Automatikgewehr „Necrochasm“ enthalten.

Nur beim Raid-Exotic aus „Zorn der Machine“ müsste was Neues her. Denn Bungie hat mit dem Exo-Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“ und der „Schläfer Simulant“ seine Highlights bereits nach Destiny 2 zurückgebracht.

Bleibt zu hoffen, dass auch Bungie die Wünsche der Spieler kennt und den erhofften Raid der Community in Season 18 auch zurückbringt. Wir sind jedenfalls schon gespannt.

Findet ihr eure Meinung in der Umfrageauswertung wieder? Und würdet ihr den Sieger-Raid unseres Votings mitfeiern, falls er tatsächlich seinen Weg zurück ins Spiel findet? Oder gehört ihr zu den Lesern, die sich fragen, warum überhaupt noch Spieler immer wieder Destiny 2 zocken? Dann haben wir hier die Erklärung für euch: