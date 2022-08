Destiny 2 überarbeitet PvP in Season 18 – Bringt Killstreaks wie aus Call of Duty

Das Eisenbanner-Event von Destiny 2 sollte mit „Rift“ die Hüter begeistern. So richtig punkten konnte der Modus am Ende nicht. Deswegen ist Bungie erneut auf der Suche nach dem einzigartigen „BOOMSHAKALAKA!“-Twist fürs PvP. Gelingen soll es jetzt mit dem neuen Modus „Eruption“, der an „Call of Duty“- Killstreaks erinnert, nur mit viel mehr Space-Fähigkeiten.

Diesen PvP-Modus hat Bungie angekündigt: Zunächst einmal werden sich die Hüter in Season 18 nicht mehr im Rift-Modus während des Eisenbanner-Events duellieren können. Stattdessen erwartet sie eine „Call of Duty“-Interpretation von Killstreaks für Destiny 2.

Genau wie in bei Killstreaks werden Spieler belohnt, die viele Kills am Stück sammeln können, ohne zu sterben. Allerdings nicht mit kleinen Helferlein, wie in CoD, sondern mit einem ordentlichen Schub auf ihre Space-Fähigkeiten. Jeder Kill lässt euch außerdem heller strahlen und kann auch euer Team pushen.

Erfahrene Spieler könnten dieses Spielprinzip jedoch bereits kennen, denn bei „Eruption“ handelt es sich grundsätzlich um den bekannten PvP-Modus „Zusammenstoß“.

Alan Blaine, Bungies Principal Technical Designer, erklärte, wie dieser Modus genau funktionieren wird und wo ihr ihn demnächst spielen könnt.

Ihr strahlt so hell, dass ihr nicht zu übersehen seid. Nur geschickte Hüter können jetzt noch überleben.

Was ist Eruption und wie funktioniert der Modus? Es handelt sich dabei um eine abgewandelte Version des einstigen Team-Deathmatch-Modus „Zusammenstoß“, den Bungie jedoch mit einem neuen „BOOMSHAKALAKA!“ versehen hat. Genau wie bei „Zusammenstoß“ bekommt ihr auch in „Eruption“ Punkte für eure Kills.

In Destiny 2 pusht diese neue Mechanik allerdings auch ordentlich eure Space-Fähigkeiten. Kills geben euch und eurem Team Fähigkeitsenergie. Das steigert sich, wenn ihr es schafft eine Reihe von Gegnern auszuschalten, ohne zu sterben. Dabei zählen dann auch Assists.

Der erste Kill gewährt euch nur eine kleine Menge Fähigkeitsenergie.

Euer zweiter Kill, ohne zu sterben, verleiht euch den Buff „Surging“. Ihr beginnt zu glühen. Ab jetzt ist jeder Kill 3 Punkte wert und ihr bekommt zudem +10 % Superenergie sowie +20 % Granaten-, Nahkampf- und Klassenfähigkeitsenergie.

Macht ihr euren fünften Kill, ohne zu sterben, bufft ihr euch als „Primed“. Jetzt strahlt euer Hüter tageshell, eure Position wird für euer Team markiert und die Jagd ist eröffnet.

„Primed“-Kills gewähren euch jetzt +12 % Super und +5 % Granaten-, Nahkampf- und Klassenenergie. Zusätzlich profitiert das Team, denn es bekommt +5 % Super und +10 % Granaten-, Nahkampf- und Klassenenergie ab.

Darum solltet ihr euch nicht zu früh freuen: Die besten Hüter, die „Primed“ erreichen, genießen nicht nur Vorteile. Ihr strahlt so hell, dass euch das gegnerische Team nicht nur meilenweit sieht. Ihr seid für sie auch 3 Punkte wert, was euch zu einem bevorzugten Ziel macht. Nur geschickte Hüter können dann noch überleben.

Und wer so hell strahlt, steht auch kurz vor der Eruption. Ihr bekommt daher als zusätzliche Herausforderung einen knappen 15-Sekunden-Timer, den ihr nur durch weitere Kills auf 15 Sekunden zurücksetzen könnt. Gelingt euch das nicht, bis der Timer 0 erreicht, bricht es aus euch heraus und euer Hüter „platzt“. Das beendet euren Killstreak und auch die Jagd.

„Eruption“ klingt spannend, bringt aber wohl noch mehr Fähigkeiten-Kills ins PvP.

Bungie will das „Rift-Debakel“ nicht wiederholen

Darum startet „Eruption“ zuerst als Test: Da es sich bei „Eruption“ für die Spieler grundsätzlich um einen neuen Modus handelt, sind ein paar echte Tests im Live-Spiel eine durchaus gute Idee. Wie Alan Blaine betont, hat man aus den schlechten Erfahrungen mit „Rift“ in Season 17 dazugelernt.

Spieler in Destiny 2 hassen einen PvP-Modus im Eisenbanner – Drohen sogar den Mitarbeitern

Von daher wird Bungie „Eruption“ während der Season 18 zuerst in der unkritischen Umgebung der Schmelztiegel-Labore für euch zugänglich machen und Feedback dazu einholen. Erst wenn dort alles passt und vielleicht noch ein paar Fixes vorgenommen wurden, kommt der Modus offiziell ins Eisenbanner. Wahrscheinlich könnte dies dann in Season 19 soweit sein.

Und was passiert mit dem Rift-Modus?

Nachdem der Start von „Rift“ bekanntlich recht holprig war, mit seinen Bugs und einigen „Kinderkrankheiten“ besserten sich jedoch nach den ersten Fixes auch die Spielerzahlen. Man sieht daher anscheinend noch Potenzial für den Modus und will ihn nicht aufgeben.

Zumindest haben 1,5 Millionen Hüter mindestens ein Rift-Match gespielt.

300.000 von Ihnen haben es geschafft, Ihren Eisenbanner-Rang mit Rift zurückzusetzen. 150.000 Hüter sogar zweimal.

Zwei Spieler hatten wohl so viel Spaß mit „Rift“, dass sie für auffällig-verrückte Ausschläge in Bungies Statistiken sorgten. Ein Hüter setzte in nur 55 Stunden Spielzeit seinen Rang 17-mal zurück. Ein anderer spielte allein in Saison 17 über 133 Stunden Rift.

Und auch unser Destiny-Autor Christos Tsogos liebt den Rift-Modus.

„Rift“ hat Potenzial und darf vorerst im Spiel bleiben.

„Rift“ wird also erstmal nicht im Destiny-Content-Vault eingemottet. Bungie wird den Modus stattdessen mit einer wöchentlichen Rotation in den Schmelztiegel bringen. Bereits in der ersten Woche der Season 18 startet man damit und wird ihn dann nochmals in Woche 8 sowie Woche 14 zurückbringen. Inklusive der Option für Privatmatches auf jeder beliebigen Karte.

Weitere Rift-Updates und Änderungen sind geplant: Mit Spieler-Feedback wurde der Rift-Modus zudem optimiert und nochmals angepasst. Geplant ist, dass er auch zukünftig weitere Veränderungen erhalten soll.

Rift bekommt zum einen mehr Standardregeln für Match-Verlängerungen. Das soll den Teams die Chance geben, einen eventuell bestehenden Gleichstand doch noch zu brechen.

Der AFK-Schutz wurde aktualisiert, um Rift-spezifische Ereignisse zu nutzen.

Für kommende Season plant man zudem für den Rift-Modus. Statt nur 6vs6 auch 3vs3-Matches. Die Verwendung kleinerer Karten für Rift, wie Wurmhafen oder asymmetrische Karten, wie Burnout. Eine Verringerung der Blackscreen-Zeit nach einem erfolgreichen Dunk. Sowie weitere Maßnahmen zur Abschreckung vor Kill-Farming und die Rückkehr von Multispark.



Rift soll, genau wie Kontrolle, irgendwann wieder ins Eisenbanner-Event zurückkehren. Bis es aber so weit ist, werden die Hüter ihre Künste erstmal in „Eruption“ beweisen und darin ihre Fähigkeiten boosten.

Was sagt ihr zur Rückkehr des Team-Deathmatch-Modus? Klingt das für euch nach Spannung mit Potenzial, sodass ihr den Modus in Season 18 defintiv mal ausprobieren werdet? Oder spricht euch diese hitzige Spielmechanik null an, weil sie erneut nur noch mehr Fähigkeiten sowie einen starken Granatenregen ins PvP bringt? Sagt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren.