PvP-Gott in Destiny 2 erklärt, warum der Schmelztiegel zum Scheitern verurteilt ist

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von SirDs Meinung? Seid ihr auch auf seiner Seite oder findet ihr wirklich, es hat nur etwas mit dem fehlenden Content zu tun? Lass es uns gerne in den Kommentaren erfahren.

Das PvP ist ein kompliziertes Thema: Jeder definiert im Grunde selbst, weshalb der Schmelztiegel in einem miserablen Zustand ist. Ob es nun Nerfs, Hacker oder fehlender Content ist. Viele Faktoren spielen zusammen, die dafür sorgen, dass viele Hüter sich nicht mehr in diesen Modi wohlfühlen.

Deshalb dominieren zurzeit vor allem Impuls- und Fusionsgewehre die Arenen des Schmelztiegels. Sie können nämlich in jeder Distanz Gegner in die Knie zwingen. Das hat laut Dimetrious aber nichts mit Skill zu tun.

SirD hat deshalb mit einem gleichstarken Spieler Tests durchgeführt. In diesen traten die beiden gegeneinander an und das auf verschiedenen Distanzen. Der YouTuber verwendete als Handfeuerwaffe „Das Letzte Wort“ und sein Kollege die Maschinenpistole „Multimach CCX“. Es wurden jeweils die Distanzen 12, 14 und 16 Meter genutzt.

Dimetrious meint jedoch das Bungie sich diese Überflieger-Waffen genauer anschaut und versucht ihnen die Flügel zu stutzen. Sie möchten bei Nerfs nicht das Charakteristikum der Exos vernichten, aber gleichzeitig die Waffe in ihre Schranken weisen. So kommt es vor, dass positive Eigenschaften generft werden, bis die Waffe nur noch auf eine vorbestimmte Distanz herausragend performt.

Er geht sogar so weit und behauptet, dass Bungie dafür sorgt, dass Spieler im PvP keinen Skill mehr brauchen, um zum Beispiel in den Prüfungen von Osiris bestehen zu können.

SirD, wie er auch genannt wird, nannte zwei Punkte, die dafür verantwortlich sind, warum das PvP aktuell in einem so miserablen Zustand ist:

Dabei nimmt er seine Videos oft mit anderen bekannten „Destiny 2“-Gesichtern wie Aztecross, IFrostBolt oder Mr. Fruit auf. Diese Videos sind unterhaltsam gedreht, mit vielen Effekten, aber mit dem Fokus auf sein PvP-Gameplay. Er überzeugt mit herausragendem Aim und kann so auch viele PvP-Profis in die Tasche stecken.

