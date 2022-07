PvP-Profis waren schuld, dass in Destiny 2 das Skill-Matchmaking entfernt wurde – Jetzt kommt es wieder, aber nicht überall

In Destiny 2 tut sich im PvP endlich was, denn das neue TWaB teilt den Hütern mit, wie die Zukunft des Schmelztiegels in Season 18 aussehen wird. Endlich kommt das Skill-Based-Matchmaking kurz SBMM genannt, zurück, aber nicht überall.

Was wird im PvP bemängelt? In Destiny 2 existiert kein Skill-Matchmaking mehr. Nicht für jeden Modus, um genau zu sein. Die kompetitiv Playlisten genießen diesen Zusatz, doch viele Profi-PvP-Spieler beschwerten sich über das ständige SBMM. Sie wollen nicht immer mit ihresgleichen gematcht werden und endlich Runden zocken, in denen sie ohne große Anstrengung einen Sieg einheimsen können.

So erfüllte Bungie ihren Wunsch und löste eine ganze Lawine voller Diskussionen und Unmut in der Community aus. Das Matchmaking unterstütze schlechte Spieler und bot ihnen ein faires Match, doch nach der Entfernung wurden die folgenden Matches immer unausgewogener.

Das PvP gleicht seither einem chaotischen Wirrwarr, indem man hoffen muss, eine gute Runde zu ergattern, ohne in den Boden gestampft zu werden oder haushoch zu gewinnen.

Wie Bungie im „This Week at Bungie“-Blog nun mitgeteilt hat, möchte diesen Zustand endlich ändern. Season 18 soll das Matchmaking zurückbringen, doch erstmal nur in einem Modus.

Das SBMM kommt zurück, aber nur in einem Modus – Kontrolle

Was wird sich in Season 18 für das PvP ändern? Im neuen TWaB von Destiny 2 wird von einer abgewandelten Form des SBMM geredet. Dieses Matchmaking wird in Seaosn 18 im Modus Kontrolle und vorerst nur in diesem seinen Platz finden.

Das PvP ist seit langem nicht mehr dasselbe

Dabei wird der Algorithmus wöchentlich geändert und angepasst, um das perfekte System zu kreieren, das für solide Fairness sorgen soll. Bungie hat die derzeitigen Zustände des momentanen Schmelztiegels aufgezeichnet und analysiert.

In diesen Analysen wurde festgestellt, dass Matches frühzeitig beendet wurden, da Gegnerteams keine Chancen hatten gegen die Unausgewogenheit anzukommen.

Das möchte Bungie verhindern, sie wollen dafür sorgen, dass der Großteil der PvP-Runden entweder durch das Punkte- oder Zeitlimit gewonnen werden. Das SBMM-System soll ihnen bei dieser Problematik helfen. Ziel ist es allen Spieler, einschließlich New Light-Spielern, Matches zu bieten, bei denen sie auch wettbewerbsfähig sind und bleiben.

Werden auch weitere Änderungen kommen? Leider nicht. Weder Änderungen für weitere Schmelztiegel-Modi, noch Ruhm- oder Prüfungen-Playlisten sind vorgesehen. Vorerst fokussiert sich Bungie auf die Entwicklung für ein ausgewogenes Matchmaking-System. Dabei wird nur der Kontrolle-Modus als Testfläche genutzt.

Vorstellbar wäre, dass Bungie, sobald sie einen passenden Algorithmus entwickelt haben, der gut funktioniert, diesen auch auf alle anderen vorhandenen PvP-Modi übertragen wird.

Das Entwicklerteam kennt aber auch die Problematik von 6er-Teams im Schmelztiegel und wie diese viele Matches durch Unausgewogenheit dominieren. Das möchte Bungie näher beobachten und eventuell in Season 19 dafür ein spezielles Einsatztrupp-Matchmaking einführen. Weitere Details folgen aber erst in naher Zukunft.

Was haltet ihr von den kommenden Änderungen für das PvP in Destiny 2? Findet ihr, das ist ein Weg in die richtige Richtung oder bringt euch das nichts und ihr möchtet lieber neue Maps?